WEST.小瀧望、後輩AmBitious大内リオンにサッカー基礎知識を伝授、ジェフユナイテッド市原・千葉の本拠地へ
WEST.の小瀧望と関西ジュニア・AmBitiousの大内リオンが、20日に放送されるテレビ東京系列局・テレビせとうち制作『ぶらスタ〜みんなの街とJリーグ〜』（前10：05）に出演する。
【番組カット】凛々しく構える重岡大毅
ワールドカップ・イヤーの今年、Jリーグも大きな転機を迎える。Jリーグはアジア・世界を見据え、2025シーズンで「春秋制」を終え、2026シーズンからは海外同様に「秋春制」に移行。2月からは秋春制本格移行を前にした特別シーズン「明治安田百年構想リーグ」も開幕した。
大変革の今こそ、既存のサッカーファンだけでなく、これまでサッカーに触れてこなかった層やライト層もサッカー観戦を楽しむ絶好の機会…ということで同番組では、サッカーの基礎知識から、実際にスタジアムに足を運んでみたくなる魅力を伝える。
2025年にテレビ番組の大喜利企画で「ジェフ市原」とあだ名がついたことを機に、ジェフユナイテッド市原・千葉と蜜月な関係となった大内。新米ジェフサポーターである彼が、事務所の先輩であり、サッカーファンとしても名高い小瀧とともに、17年ぶりにJ1へ復帰し最高潮の盛り上がりを見せるジェフユナイテッド市原・千葉の本拠地へ。
大内が、フクダ電子アリーナは初めてという小瀧をアテンドしながら、サッカー知識豊富な小瀧からサッカーファンならではの基礎知識を学ぶ。テレビでの共演は初めてとなる2人のやりとりにも注目だ。
そして、こちらも8年ぶりのJ1昇格となったV・ファーレン長崎。本拠地が入る「長崎スタジアムシティ」は、これまでのスタジアムとは一線を画す最先端の施設として注目を集める。リポートするのは、お笑いコンビ・ザ・マミィ。長崎出身の林田洋平も「すごい施設らしい」と、期待に胸を膨らませる。
“試合のない日も楽しめるスタジアム”では、地元民の定番グルメが並ぶフードエリアや、普段は入ることのできない場所を回れるツアーなどを堪能。さらには、ピッチが見えるホテルや子連れにも大人気のアクティビティまで、これまでにない複合施設として地元民の生活に根付いている最新型スタジアムの魅力を余すことなく紹介する。
