WEST.小瀧望、後輩AmBitious大内リオンにサッカー基礎知識を伝授、ジェフユナイテッド市原・千葉の本拠地へ

WEST.小瀧望、後輩AmBitious大内リオンにサッカー基礎知識を伝授、ジェフユナイテッド市原・千葉の本拠地へ