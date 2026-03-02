『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』今秋公開決定 牧場に“怪物”出現、超特報映像解禁
イギリスの名門スタジオアードマン・アニメーションズが贈る大人気クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画最新作『Shaun the Sheep The Beast of Mossy Bottom（原題）』が、『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』の邦題で、今秋、全国公開されることが決定した。
【動画】『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』超特報
「ひつじのショーン」は、1995年公開の『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーンデビュー。昨年は誕生30周年を迎えた。さらに2026年はアードマン・アニメーションズ設立50周年というアニバーサリーイヤー。記念すべき年に、待望の長編映画第3弾がスクリーンに帰ってくる。
本作の舞台は、おなじみのモッシーボトム牧場。牧場主がショーンたちの大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまったことをきっかけに、思いもよらない事態が次々と起こる。
ショーンは問題解決のため“マッドサイエンティスト”に変身するが、事態はますます制御不能の大騒動に。牧場主が行方不明になり、さらには謎の“怪物”まで出現するという、スリルとユーモア満載の物語が展開する。
発表にあわせて解禁された超特報映像では、丘の向こうから迫りくる怪物の姿を、窓越しに見つめるビッツァーとショーンたちの緊迫した様子が描かれている。場面写真1点も公開され、秋公開への期待を高める。
ストップモーション技術を用いた温かみのあるクレイ・アニメーションで知られる「ひつじのショーン」。長編1作目『映画 ひつじのショーン 〜バック・トゥ・ザ・ホーム〜』（2015年）、2作目『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー！』（2019年）は、ともにアカデミー賞長編アニメ映画部門にノミネートされた実績を持つ。
また同スタジオの『ウォレスとグルミット』シリーズは、アカデミー賞長編アニメ映画賞を1回、短編アニメ映画賞を2回受賞。「ひつじのショーン」テレビシリーズも世界170の国・地域で放送され、世代や国境を超えて愛され続けている。
誕生30周年を超え、スタジオ設立50周年という節目に放たれる最新作。モッシーボトム牧場に現れる“怪物”の正体とは――。ショーンたちの新たな大冒険が、この秋、幕を開ける。
