X（旧Twitter）で話題になっているのは、6歳の男の子が見せた驚きの行動です。賢さと愛情に溢れたワンシーンは記事執筆時点で33万件の「いいね」を獲得。「やだかわいいｗ」「意思疎通が完璧…！」「最善の策ですね！」などの300件を超えるコメントが寄せられることとなりました。

【動画：息子が『犬を助けた』と言うので、カメラの録画を確認したら…勇気ある『救出の一部始終』】

イスから降りられなくなった犬

Xアカウント「@shibayuusha」の投稿主さんは、『むぎまる』ちゃんという可愛い柴犬と暮らしています。この日、むぎまるちゃんはアクシデントに見舞われていました。投稿主さんの不在中、イスから降りられなくなってしまったのです。高いところから飛び降りるのが苦手なむぎまるちゃんは、イスの上で呆然としていたといいます。

そこへやってきたのは、投稿主さんの息子さん。降りられなくて困っているむぎまるちゃんを発見した息子さんは、ある行動に出ました。

息子さんは、イスの手前で小さく丸まり、むぎまるちゃんの踏み台になってあげたのです…！

救出の一部始終に感嘆の声が続々

息子さんはまだ6歳。下手に抱っこするより、踏み台になって自分で降りてもらう方が安全と判断したのでしょう。その機転と優しさに、思わず涙がホロリ…。

一方、むぎまるちゃんも、息子さんの意図をすぐに汲んだようです。恐る恐る前足を出して、ゆっくりと息子さんの上へ。やや戸惑いながらも、飛び降りることに成功したのでした。

投稿主さんは、息子さんから「むぎまるを助けた」という報告を受けて、初めて真実を知ったといいます。息子さんとむぎまるちゃんは、普段は喧嘩することも多いそう。誰もいない中で行われていた素晴らしい助け合いに、2人の絆を感じたという投稿主さんなのでした。

この投稿には「とても心温まりました」「どちらの優しさもジーンときます」「これぞ犬と人間のあるべきな形ですね」などの温かなコメントが寄せられています。

むぎまるちゃんの取扱説明書

別の日、むぎまるちゃんは投稿主さんの実家に預けられることになりました。そこで、「むぎまるの取扱説明書」を両親に渡しておくことにしたといいます。

いざ、実家に預けられると…。むぎまるちゃんは、取扱説明書に記載した通り「ご乱心状態になった」とのこと。しかし、「気の済むまでやらせてOK、そのあとストレス解消に遊んであげて」と対応策を記していたため、両親もスムーズな対応が出来たそうです。

家族に愛されていることが伝わるエピソードに、思わずホッコリしてしまいますね♡

むぎまるちゃんの微笑ましい日常はXアカウント「@shibayuusha」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Xアカウント「@shibayuusha」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。