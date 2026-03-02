紙風船を渡してほしくておやつを条件に交渉するも...絶対に紙風船を離したくない犬と、離してほしい飼い主さんとの巧妙な戦いの様子が、まさかの展開すぎると話題となっています。

この様子が投稿されると、「思った以上に賢い」「うちもよくある」とわんちゃんの賢さに感心の声が寄せられ、この投稿は記事執筆時点で3.4万回以上も再生されることとなりました。

【動画：『紙風船』を絶対に渡したくない小型犬→おやつを交換条件に差し出してみたら…】

紙風船を気に入ってしまった犬

TikTokアカウント「chokozaiku」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの女の子『つくも』ちゃんのある日の出来事。

つくもちゃんが気に入ってしまったのは「紙風船」。犬用のおもちゃではないので飼い主さんは取り返そうとしたようですが、クシャクシャな感触が新鮮で気に入ったのか、つくもちゃんは絶対に返してくれない姿勢だったそう。

長いマズルで深く紙風船を挟み込み、離したり落としたりしないようにしっかりとキープしていたと言います。

「交換条件」でおやつを差し出すと...

仕方なく飼い主さんは「ある作戦」を使うことに。

それはおやつをつくもちゃんの目の前に置くことで、おやつを食べるために一度紙風船を手放すだろうというもの。おやつを紙風船を渡すための「交換条件」として使い、その隙を逃さないように狙ったそうです。

しかし賢いつくもちゃんは、「二兎追う上に二兎とも得る」対抗策に出てきたのだそう。下顎を使ってしっかりと紙風船を咥えたまま、上顎を使っておやつを器用に食べたといいます。飼い主さんの作戦を裏切るまさかの行動に、飼い主さんは思わず笑うしかなかったそうです。

おやつ4つで再交渉するも...

今度はおやつの数を増やして再度チャレンジすることに。さすがにおやつが４つもあれば、一度紙風船を口から離して食べ始めるだろう、と考えた飼い主さん。

しかしその再交渉も虚しく、同じように紙風船を咥えたまま上顎でおやつを食べてしまったつくもちゃん。欲しいものはすべて手に入れる、非常にずる賢くて可愛らしいわんちゃんなのでした。

ずる賢いけどそんな行動が可愛らしいつくもちゃんの性格がよく表れた今回の投稿には、「ダックスって思った以上に賢い」「うちもよくある」「こうなったら返さない」と、意外にも同様の経験をしたことがある他の飼い主さんの声も寄せられていました。

予想外の行動をするつくもちゃんの面白くて可愛らしい日常の様子をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「chokozaiku」のほかの投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chokozaiku」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。