◆「硬いマットレス」はコンクリートと同じようなもの!?

老舗12代目が警告する“腰を壊す寝具”の正体

「腰痛がひどいので、店で一番硬いマットレスをください」

私の寝具店には、腰に手を当てながら、そう仰って来店されるお客様が後を絶ちません。昔から「腰痛にはせんべい布団（硬い敷布団）が良い」という説がまことしやかに囁かれています。柔らかい敷布団で腰が沈み込む恐怖から、真逆の「カチカチの寝具」に救いを求める気持ちは痛いほど分かります。

しかし、老舗寝具店の12代目として、心を鬼にして申し上げます。「腰痛だから硬め」という選び方は、あなたの腰にとって一番危険な賭けです。その選択が、かえって腰痛を悪化させ、治るはずの疲れを蓄積させている可能性が高いのです。

「コンクリートの上」で疲れは取れますか？

想像してみてください。あなたは今夜、コンクリートの床や体育館のフローリングに、薄いシーツを一枚敷いただけで寝ることができますか？ おそらく、身体中が痛くて一睡もできないでしょう。極端な例に聞こえるかもしれませんが、「硬いマットレスが良い」と信じて選んでいるものは、身体にとってこれに近い環境です。

硬すぎる寝具の上では、体は反発を受け続け、筋肉は緊張状態を解くことができません。リラックスして休息すべき睡眠時間に、無意識のうちに筋肉が身体を守ろうとして力んでしまっている。いわば「寝ながら筋トレ」をしているようなものです。

これでは、朝起きた時に体がバキバキになっているのも無理はありません。根性論で硬い床に寝ても、腰は守れないのです。

「腰が浮く」ことが痛みの元凶

なぜ、硬い寝具が腰に悪いのか。そのメカニズムは解剖学的にも明らかです。人間の背骨は、緩やかなS字カーブを描いています。お尻が出っ張り、腰（ウエスト）の部分は凹んでいます。

この凹凸のある身体を、鉄板のように硬く平らなマットレスに横たえるとどうなるでしょうか？ 一番重い「お尻」と「背中（肩甲骨）」で体重を支えることになり、その間にある「腰」の部分が宙に浮いてしまう（ブリッジ状態になる）のです。

支えがなく浮いてしまった腰は、重力によって下へと引っ張られます。その負担を一晩中支え続けるのは、あなたの腰の筋肉や背骨の靭帯です。「朝起きると腰が痛いけれど、動いているうちに治る」という方は要注意。それは、夜の間に寝具によって腰痛が「作られている」証拠です。硬い土台が、あなたのS字カーブを殺しているのです。

正解は「硬い」でも「柔らかい」でもなく…

では、腰痛持ちの人は何を選べばいいのでしょうか？ 柔らかすぎれば沈み込んで姿勢が崩れ、硬すぎれば腰が浮いて筋肉が固まる。

答えは、その中間にあたる「支えてくれる（フィットする）」寝具です。

出っ張っているお尻や肩は適度に受け止め（沈ませ）、凹んでいる腰の隙間はしっかりと埋めて支え上げる。この「体圧分散」が正しく行われて初めて、背骨は本来のS字カーブを保ち、筋肉は休息モードに入ることができます。

私たちがお客様一人ひとりに合わせて調整する場合、腰の部分だけ素材を変えたり、ミリ単位で支えを強化したりします。そうして仕立てた「体にフィットする寝具」に変えた途端、「あんなに辛かった朝の腰痛が消えた」と驚かれる方は少なくありません。

腰痛対策の正解は、硬さ（Hardness）ではありません。あなたの体の凹凸にどれだけ寄り添ってくれるかという、フィット感（Support）こそが真実なのです。

