¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤âÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ÁêËÐ¡£ÆüËÜ¤Î¿ÀÏÃ¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁêËÐ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤È¤Ï¡¿Àï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê²Ï¹çÆØ/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Àï¤¦¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Àï¹ñÉð¾¤â¡¢¸½Âå¿Í¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÏÉâµ¤¤òÊÛ²ò¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¹áÌÚ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÎø¤Ëµã¤¡¢¹â»³±¦¶á¤ÏÃÏ°Ì¤è¤ê¤â¿®¶Ä¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÇÀ¯¼£¤òÁà¤ê¡¢ÆîÈÚÎÁÍý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÇºâÎÏ¤òÃÛ¤¯¡£Àï¾ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òË½¤¯¡£Àï¹ñÉð¾¤Î»Å»ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤¯1ºý¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÁêËÐ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹
¢£ÁêËÐ¤ÎÀìÌç½¸ÃÄ
¡¡ÁêËÐ¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¿ÀÏÃ¤Î»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¿â¿ÎÅ·¹Ä¤¬½Ð±À¤«¤é¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿Ìî¸«½ÉÇ©¤¬¡¢ÍðË½¼Ô¤ÎáÄËãí¬Â®¤ÈÎÏÈæ¤Ù¤ò¤·¡¢½ÉÇ©¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁêËÐ¤Îµ¯¸»¤È¤µ¤ì¤ë¡Ê¤·¤«¤â½é¤ÎÅ·Í÷ÁêËÐ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÉûÁòÉÊ¤Ë¤Ï²ö¤·»Ñ¤Î¡ÖÎÏ»Î¾ýÎØ¡×¤âÂ¿¤¯½ÐÅÚ¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï»Í¸Ô¤òÆ§¤à¤è¤¦¤ÊÂ¤·Á¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉ»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁêËÐÀá¡ÊÀá²ñ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µ·¼°¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ËÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼·Í¼¤Î¼··î¼·Æü¤ÈÈ¬Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Å·¹Ä¤äµ®Â²¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿ÁêËÐ¿Í¡ÊÎÏ»Î¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¹ÔÎó¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«Êª¤¹¤ë¤â¤Î¡£Ê¿°ÂËö´ü¤Ëµ·¼°¤ÎÁêËÐÀá¤ÏÇÑ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁêËÐ¼«ÂÎ¤ÏÄ«Äî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»û¼Ò¤Îº×Îé¤Ç¤ÎÊôÇ¼ÁêËÐ¤È¤·¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿¡£³ùÁÒËëÉÜ¤ò³«¤¤¤¿¸»ÍêÄ«¤âÁêËÐ¤ò¹¥¤ß¡¢ÎÏ¼«Ëý¤Î¸æ²È¿Í¤äÎÏ»Î¤ò¾·¤¤¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÁêËÐ¤ÎÀìÌç½¸ÃÄ¤¬Â¸ºß¤·¡¢µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³ÆÃÏ¤Î»û¼Ò¤ÇÁêËÐ¶½¹Ô¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£»û¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ó¤È¤«¤é¸«ÊªÎÁ¤ò¼è¤Ã¤Æ·úÊª¤Ê¤É¤Î½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤¿¤á¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁêËÐ¤ò¡Ö´«¿ÊÁêËÐ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¢£¾¡¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤ËË«Èþ¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸Å¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ëÁêËÐ¤À¤¬¡¢Àï¹ñ»þÂå¤âÁêËÐ¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÁêËÐ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁêËÐÂç²ñ¤ò²¿ÅÙ¤«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡½é½Ð¤Ï¸µµµ¸µÇ¯¡Ê°ì¸Þ¼·¡»¡Ë»°·î»°Æü¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ìÇ¯È¾¤Û¤ÉÁ°¡¢¿®Ä¹¤ÏÂÍøµÁ¾¼¤òÊô¤¸¤ÆÂç·³¤Ç¾åÍì¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤µÁ¾¼¤ÏÄ«Äî¤«¤éÀ¬°ÐÂç¾·³¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¤¬ºÆ¶½¤µ¤ì¤¿¡£¿®Ä¹¤ÏµÁ¾¼¤Î¤â¤È¤Çµ¦Æâ¤ËÇÆ¤ò¾§¤¨¡¢Æó¾ò¸æ½ê¤òºÆ¶½¤·¤¿¤ê¡¢ÆâÎ¢¤ò½¤ÃÛ¤·¤¿¤ê¡¢´Ø½ê¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆµþÅÔ¼þÊÕ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë»²µÜ¤·¤¿¤ê¡¢Ì¾¿Í¤ò¾·¤¤¤ÆÇ½¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢°ÂÅÚ¤Î¾ï³Ú»û¡Ê¸½ºß¤ÏÇÑ»û¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁêËÐÂç²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê°ÂÅÚ±ØÁ°¤Ë¤ÏÎÏ»ÎÁü¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤Ï¶á¹¾Ãæ¤ÎÎÏ»Î¤ò¾ï³Ú»û¤Ë¾·¤¡¢ÌÚÀ¥Â¢½Õ°Ã¤ò¹Ô»Ê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤»¤¿¡£¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤ÏòÐ¹¾Ëô°ìÏº¤ÈÀÄÃÏÍ¿±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿¡£´î¤ó¤À¿®Ä¹¤ÏÆó¿Í¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ßñÅÍÉÕ¡Ê¶â¶ä¹ë²Ú¤ÊÅáÁõ¶ñ¡Ë¤ÎÂÀÅá¤ÈÏÆº¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿¥ÅÄ²È¤Î²È¿Ã¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¡¢ÁêËÐÊô¹Ô¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÈ´Å§¤À¡£¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤ÁêËÐ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¼ÈøËô»ÍÏº¤Ï¿®Ä¹¤«¤é°áÉþ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁêËÐÂç²ñ¤ÎÍâ·î¡¢Ä«ÁÒ¹¶¤á¤Ë±ÛÁ°¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢¶á¹¾¤ÎµÁÄï¡¦Àõ°æÄ¹À¯¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶´·â¤µ¤ì¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²µ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ê¶â¥öºê¤ÎÂà¤¸ý¡Ë¡¢°Ê¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÏÎ¾»á¤ò¤Ï¤¸¤áà¿®Ä¹Êñ°ÏÌÖ〞¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Àï¤¦¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Àï¹ñÉð¾¤â¡¢¸½Âå¿Í¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÏÉâµ¤¤òÊÛ²ò¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¹áÌÚ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÎø¤Ëµã¤¡¢¹â»³±¦¶á¤ÏÃÏ°Ì¤è¤ê¤â¿®¶Ä¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÇÀ¯¼£¤òÁà¤ê¡¢ÆîÈÚÎÁÍý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÇºâÎÏ¤òÃÛ¤¯¡£Àï¾ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òË½¤¯¡£Àï¹ñÉð¾¤Î»Å»ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤¯1ºý¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÁêËÐ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹
¢£ÁêËÐ¤ÎÀìÌç½¸ÃÄ
¡¡ÁêËÐ¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¿ÀÏÃ¤Î»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¿â¿ÎÅ·¹Ä¤¬½Ð±À¤«¤é¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿Ìî¸«½ÉÇ©¤¬¡¢ÍðË½¼Ô¤ÎáÄËãí¬Â®¤ÈÎÏÈæ¤Ù¤ò¤·¡¢½ÉÇ©¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁêËÐ¤Îµ¯¸»¤È¤µ¤ì¤ë¡Ê¤·¤«¤â½é¤ÎÅ·Í÷ÁêËÐ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÉûÁòÉÊ¤Ë¤Ï²ö¤·»Ñ¤Î¡ÖÎÏ»Î¾ýÎØ¡×¤âÂ¿¤¯½ÐÅÚ¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï»Í¸Ô¤òÆ§¤à¤è¤¦¤ÊÂ¤·Á¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉ»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁêËÐÀá¡ÊÀá²ñ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µ·¼°¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ËÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼·Í¼¤Î¼··î¼·Æü¤ÈÈ¬Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Å·¹Ä¤äµ®Â²¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿ÁêËÐ¿Í¡ÊÎÏ»Î¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¹ÔÎó¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«Êª¤¹¤ë¤â¤Î¡£Ê¿°ÂËö´ü¤Ëµ·¼°¤ÎÁêËÐÀá¤ÏÇÑ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁêËÐ¼«ÂÎ¤ÏÄ«Äî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»û¼Ò¤Îº×Îé¤Ç¤ÎÊôÇ¼ÁêËÐ¤È¤·¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿¡£³ùÁÒËëÉÜ¤ò³«¤¤¤¿¸»ÍêÄ«¤âÁêËÐ¤ò¹¥¤ß¡¢ÎÏ¼«Ëý¤Î¸æ²È¿Í¤äÎÏ»Î¤ò¾·¤¤¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÁêËÐ¤ÎÀìÌç½¸ÃÄ¤¬Â¸ºß¤·¡¢µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³ÆÃÏ¤Î»û¼Ò¤ÇÁêËÐ¶½¹Ô¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£»û¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ó¤È¤«¤é¸«ÊªÎÁ¤ò¼è¤Ã¤Æ·úÊª¤Ê¤É¤Î½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤¿¤á¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁêËÐ¤ò¡Ö´«¿ÊÁêËÐ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¢£¾¡¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤ËË«Èþ¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸Å¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ëÁêËÐ¤À¤¬¡¢Àï¹ñ»þÂå¤âÁêËÐ¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÁêËÐ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁêËÐÂç²ñ¤ò²¿ÅÙ¤«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡½é½Ð¤Ï¸µµµ¸µÇ¯¡Ê°ì¸Þ¼·¡»¡Ë»°·î»°Æü¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ìÇ¯È¾¤Û¤ÉÁ°¡¢¿®Ä¹¤ÏÂÍøµÁ¾¼¤òÊô¤¸¤ÆÂç·³¤Ç¾åÍì¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤µÁ¾¼¤ÏÄ«Äî¤«¤éÀ¬°ÐÂç¾·³¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¤¬ºÆ¶½¤µ¤ì¤¿¡£¿®Ä¹¤ÏµÁ¾¼¤Î¤â¤È¤Çµ¦Æâ¤ËÇÆ¤ò¾§¤¨¡¢Æó¾ò¸æ½ê¤òºÆ¶½¤·¤¿¤ê¡¢ÆâÎ¢¤ò½¤ÃÛ¤·¤¿¤ê¡¢´Ø½ê¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆµþÅÔ¼þÊÕ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë»²µÜ¤·¤¿¤ê¡¢Ì¾¿Í¤ò¾·¤¤¤ÆÇ½¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢°ÂÅÚ¤Î¾ï³Ú»û¡Ê¸½ºß¤ÏÇÑ»û¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁêËÐÂç²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê°ÂÅÚ±ØÁ°¤Ë¤ÏÎÏ»ÎÁü¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤Ï¶á¹¾Ãæ¤ÎÎÏ»Î¤ò¾ï³Ú»û¤Ë¾·¤¡¢ÌÚÀ¥Â¢½Õ°Ã¤ò¹Ô»Ê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤»¤¿¡£¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤ÏòÐ¹¾Ëô°ìÏº¤ÈÀÄÃÏÍ¿±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿¡£´î¤ó¤À¿®Ä¹¤ÏÆó¿Í¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ßñÅÍÉÕ¡Ê¶â¶ä¹ë²Ú¤ÊÅáÁõ¶ñ¡Ë¤ÎÂÀÅá¤ÈÏÆº¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿¥ÅÄ²È¤Î²È¿Ã¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¡¢ÁêËÐÊô¹Ô¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÈ´Å§¤À¡£¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤ÁêËÐ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¼ÈøËô»ÍÏº¤Ï¿®Ä¹¤«¤é°áÉþ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁêËÐÂç²ñ¤ÎÍâ·î¡¢Ä«ÁÒ¹¶¤á¤Ë±ÛÁ°¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢¶á¹¾¤ÎµÁÄï¡¦Àõ°æÄ¹À¯¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶´·â¤µ¤ì¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²µ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ê¶â¥öºê¤ÎÂà¤¸ý¡Ë¡¢°Ê¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÏÎ¾»á¤ò¤Ï¤¸¤áà¿®Ä¹Êñ°ÏÌÖ〞¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£