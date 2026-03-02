うなじにドキッ…aespa・カリナ、磨き上げられた“美背中”に視線クギ付け「全方位完璧」

aespaのカリナが、息をのむようなバックショットを公開した。

カリナは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ

公開された写真には、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「PRADA（プラダ）」のワンピースをまとったカリナの姿が収められている。

写真の中でカリナは、ブラックのキャミソールワンピースにおだんごヘアを合わせたスタイリングを披露。うなじから肩、そしてなめらかに続く背中のラインが印象的で、艶やかな肌と美しいシルエットが際立っている。

投稿を見たファンからは「ドキッとする」「めっちゃキレイ」「背中まで美しいなんて」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、4月11日・12日に京セラドーム大阪、25・26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。