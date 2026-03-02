がんと睡眠。じつは、不足もいけないけれど、長すぎてもいけない…「がんを予防したい」なら、睡眠を気にした方がいい、これだけの理由

先端医療装置に支えられた外科手術、大幅に進歩した化学療法など、華々しい最新の治療法が開発されている「がん」の治療。しかし、残念なことに現在も、多くの先進国で死因トップに君臨し続けるのはがんです。

がんは遺伝などの先天的な要因より、 日々の「習慣」に大きく左右されることが明らかになってきており、がん対策の決め手は「予防」であると言われています。しかし、必要だとわかっていても習慣のコントロールはなかなか難しいものです。

患者が後悔するのをもう見たくない――この切実な思いから、新しい概念「がん活」を勧めるのが、内科医師で、大阪公立大学教授の川口知哉さん。

川口さんがこの度出版した著書『「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」』では、退屈で面白くないがん予防の習慣を、賢者たちの「名言」を支えにして前向きに、軽やかに行う、というユニークなもの。では、「名言でがん予防」とは、いったいどういう方法なのでしょうか。

今回は、現代人が不足していると言われる睡眠とがんの予防の関係について考察していきます。

＊

人間は長期的な睡眠不足に弱い

私たちの睡眠は、年々短くなっているようだ。先進国では、少なくとも1割の人が慢性的な不眠に悩まされていると推定されている。とくに日本人の平均睡眠時間は、OECDの統計では加盟国の中でつねに下位にあり、慢性的な睡眠不足大国であることが浮き彫りになっている。

睡眠不足そのもので人が急に命を落とすことは稀だが、十分でない睡眠は、目立たないかたちで、少しずつ心身の働きに影響を及ぼしていく。夜のあいだに分泌される成長ホルモンは細胞修復や免疫の調整に関与しているが、睡眠が不足するとその分泌が低下するおそれがある。

一方で、ストレスホルモンであるコルチゾールは、睡眠不足の状態では分泌が高い水準で持続しやすいことが知られている。慢性的にコルチゾールが高い状態は、免疫機能の低下やインスリン抵抗性の助長をはじめ、糖代謝の乱れや体脂肪の蓄積にも関連する危険性が指摘されている。

実際、睡眠時間の短さや睡眠の質の低下は、糖尿病や肥満などの生活習慣病リスクと関連して報告されてきた。

人体は、一時的な睡眠不足や短期的な負荷にはある程度うまく適応できるが、睡眠の不足が長期にわたって続く場合には、その適応が追いつかなくなり、心身のバランスが徐々に崩れていく可能性があるのだ。この事実を、忙しさの只中で私たちは、つい忘れてしまう。

今回の記事では、「がん活」と睡眠について探ってみよう。

眠りは「人間の健康と心の平衡に不可欠」である

快い眠りこそは自然が人間に与えてくれる、

やさしい、なつかしい看護婦だ。

ウィリアム・シェイクスピア

（1564−1616 イギリスの劇作家・詩人）

イギリス・ルネサンス演劇を代表する劇作家であるシェイクスピア。彼の作品に繰り返し現れる主題の一つが「眠り」であった。

『マクベス』では、眠りを「無垢と安らぎの象徴」としながら、それが不安によって奪われていくさまを通して、マクベスの罪の意識を表現した。『オセロー』では、眠りを「疲れを癒やす自然の良薬」であるとして、人間にとっての再生の瞬間を描いた。彼にとって眠りは生理的な休息であるのみに とどまらず、魂の浄化や罪の告白、人間存在の奥深さを映し出すものであったかもしれない。

いま現代科学はようやく、睡眠の持つ免疫・代謝・修復などの作用について解明しつつある。しかしシェイクスピアは、睡眠が人間の健康と心の平衡に不可欠であることを、直感的に言い当てていた。「なつかしい看護婦」という言葉が現代の私たちに響くのは、シェイクスピ アの比喩が数百年を超えて、「眠りの価値」を鮮やかに伝えているからであろう。

睡眠と免疫とがんという三者の関係

この20年ほどの研究で、睡眠と免疫とがんという三者の関係が、少しずつ明らかになってきている。睡眠不足は免疫細胞の働きを低下させて、体に慢性的な炎症を起こし、それが一部のがんのリスクを高めるおそれがあることが研究で示されてきたのだ。

たとえば、前述の米国の大規模調査「Nurses’ Health Study」では、夜勤の多い女性は乳がんになる割合が高くなることが報告されている。ただしこの関連は、後述するメラトニンの分泌抑制や、生活習慣の交絡による可能性も考慮する必要がある。

また、基礎研究では、睡眠によって免疫細胞の働きが回復し、逆に、断眠や睡眠の分断が免疫機能を抑制することがわかってきた。

こうした現象の背景には、視床下部-下垂体-副腎が相互作用してストレスに対応しているHPA軸や、自律神経の活動、そしてメラトニンというホルモンが深く関わっていると考えられる。

メラトニンは体内時計を調整するほか、抗酸化作用やがん細胞の増殖抑制作用も持っていることが報告されている。夜勤や交替制の勤務などで夜間労働が恒常的に続くと、このメラトニン分泌が阻害され、乳がんや前立腺がんのリスクが上昇する危険性が、疫学研究で示唆されている。

国際がん研究機関（IARC）は「夜間シフト勤務による体内時計の乱れ」を、ヒトに対しておそらく発がん性があるものとして「グループ2A」に分類している。

しかし、これは決して絶望的なニュースではない。世界のがん研究機関では、こうしたリスクを少しでも軽減するための工夫が提案されている。たとえば、夜勤を避けられない場合でも 勤務サイクルをできるだけ一定に保つことが重要である。「早番→遅番→夜勤→早番→休日」 のようにシフトが頻繁に入れ替わると、体内時計（概日リズム）が毎回リセットを強いられ、ホルモン分泌や自律神経が乱れやすくなるためだ。

それに対し、同じ時間帯で働く日が続くと体がそのリズムに順応しやすい。研究報告では、睡眠のリズムを整えるホルモンであるメラトニンの分泌・代謝リズム・免疫機能の乱れが最小限に抑えられると期待している。

体は「昼と夜のリズム」で設計されている

また、休日に「昼過ぎまで寝る」「夜遅くまで起きている」といった大幅な寝だめ・夜更かしをすると、せっかく整いかけた体内時計がまたリセットされてしまう。それが、慢性疲労や 代謝異常、がん関連ホルモンの異常の一因とも指摘されているので、休日も極端に睡眠リズムを崩さないことが望ましい。

日中に十分な自然光を浴び、夜間は強い照明やスマートフォンの光を控えることも体内時計の安定に大きく寄与する。光は、体内時計を調整する最も強力な刺激であり、とくに朝の光は「体を昼モードに切り替えるスイッチ」として働く。

逆に夜間の強い光はメラトニンの分泌を抑えてしまうため、眠気の立ち上がりが遅れ、免疫や修復機能にも影響を及ぼすといわれている。寝室を暗く静かに保ち、就寝・起床の時刻をできるだけ一定にすることでメラトニン分泌が整い、睡眠の質が上がり、そのこと自体が免疫機能を守る助けになると考えられている。

つまり、規則的な睡眠を意識し、光と闇の環境を整えることは、単に快眠のためであるにとどまらず、体内時計の乱れから生じる慢性炎症やホルモン異常を抑え、がんリスク低減に寄与する可能性がある。

科学が明らかにしたのは、私たちの体が「昼と夜のリズム」によって設計されているという事実であり、自然がつくりだすリズムに寄り添う生活こそが、健康の基盤となるのである。

長ければよいわけではない、という気になる報告

欧州で行われたEPIC-Potsdam研究（約2万3000人を平均7年間追跡）で、睡眠時間と 慢性疾患との関連が検討された結果、6時間未満の短い睡眠をとる人では、7〜8時間眠る人に比べ、がんや糖尿病、心血管疾患の発症が明らかに多いことが報告された。

一方、アジアを中心とする多国共同研究（日本・中国・シンガポール・韓国の約32万人を対象に平均13年追跡）では、5時間以下の短時間睡眠だけでなく、9時間以上の長時間睡眠でも死亡リスクが高まるという「U字型」あるいは「J字型」の関係が観察された。この傾向は、がんや心血管疾患といった主要死因のいずれにも共通しており、睡眠時間が短すぎても長すぎても死亡リスクが上がる可能性を示唆している。

長時間睡眠の場合は、因果関係が明確に証明されているわけではないが、起きている間の身体活動量が少なくなることで、エネルギー消費が減り、肥満、糖尿病、心臓病、脳卒中などのリスクが高まることが考えられる。

また、体内時計のリズムが乱れて、ホルモンバランスや糖代謝に影響を与えるかもしれない。さらには「長く眠ること」自体が、体になんらかの異変が起きているサインとして現れていることも十分考えられる。

ところで、日本人を含む東アジアでは、長時間労働や夜型生活などによる「慢性の睡眠不足」が社会的に根深い。近年の日本のデータでも、睡眠7時間前後が最も死亡リスクが低く、 5時間未満や9時間以上ではリスクが上昇することが繰り返し報告されている。一方で、睡眠は「長さ」そのものだけでなく、「規則性」や「質」を含めた生活のリズムとして整えることも、がんや生活習慣病の予防において欠かせないと考えられる。

『「がん活」のすすめ』でも触れたのだが、じつは、がん死亡にかぎれば、睡眠との明確な関連が出ない研究も少なくなく、睡眠とがんの関係は一筋縄ではいかない。しかし、少なくとも「極端に短い睡眠」および「極端に長い睡眠」が健康リスクと関連するという方向では世界的に一致しつつあるように思える。

続いては、睡眠と深い関係のあるストレスとがんについての解説をお届けします。

