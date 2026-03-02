TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょう2日（月）は西日本で次第に雨のエリアが広がりそうです。沖縄では激しい雷雨となる所があるでしょう。また、東京など関東や東海、北陸も雲が優勢となりそうです。日中の気温はきのう1日（日）と同じくらいの所が多いものの、東京や福岡は15℃に届かない予想です。

■きょう2日（月）の全国天気
朝には九州や沖縄で雨が降り出し、日中は九州の各地で雨が降るでしょう。沖縄では激しく降る所もありそうです。夜には西日本の広い範囲で雨が降る予想です。太平洋側を中心にまとまった雨になるでしょう。東京など関東や東海、北陸も雲が優勢となり、東日本や北海道は一部、雨や雪が降りそうです。

■きょう2日（月）の予想最高気温
きのう1日（日）と同じくらいの所が多くなるでしょう。東京はきのう1日（日）より5℃、福岡は3℃低く、15℃に届かない予想です。

【きょう2日（月）の各地の予想最高気温】
札幌　: 2℃　釧路: 5℃
青森　: 5℃　盛岡: 9℃
仙台　:12℃　新潟: 8℃
長野　:13℃　金沢:11℃
名古屋:19℃　東京:14℃
大阪　:17℃　岡山　:15℃
広島　:15℃　松江　:11℃
高知　:18℃　福岡　:14℃
鹿児島:18℃　那覇　:24℃

■花粉の飛散に注意を
東京と愛知は極めて多く、大阪も非常に多い予想です。そのほか、西日本の各地や宮城でも多くなりそうです。

■3日（火）は関東で雪の可能性
きょう2日（月）の西日本の雨の原因となる低気圧が、あす3日（火）は本州の南岸を進む見通しです。太平洋側に雪を降らせることもあるこの南岸低気圧が北から冷たい空気を引き込むため、各地で冷たい雨が降り、山沿いでは雪の降る所があるでしょう。平地でも関東北部など雪が混じる可能性があるほか、低気圧のコースや発達の度合いの予想にまだ幅があり、低気圧がより冷たい空気を引き込んだ場合は雪の範囲が広がる可能性もあります。今後も最新の情報をご確認ください。