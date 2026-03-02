アメリカとイスラエルによる攻撃をうけてイランが報復を行いました。周辺国にも被害がでているほか、ホルムズ海峡の近くで石油タンカーが攻撃されました。

最高指導者ハメネイ師らが殺害された今回の攻撃をうけイランは報復を行い、1日イスラエル中部ではミサイル攻撃でシャルターに避難していた9人が死亡しました。

また、周辺国のバーレーンでは駐留する米軍の施設などにミサイルが着弾したほか、民間人が住む高層マンションも攻撃をうけました。住民が撮影した映像にはドローンが頭上の階に突っ込み爆発する瞬間がとらえられています。このほか、カタールの首都ドーハでもミサイルの破片が落下し工場で火災が発生しました。

こうしたなかロイター通信によりますと、ホルムズ海峡近くのオマーン沿岸で、パラオ船籍のタンカーが攻撃され4人がけがをしたということです。

ホルムズ海峡は世界的な原油輸送のルートにあたりますが、イランの軍事組織・革命防衛隊は、「いかなる船舶の通過も許可されていない」と警告していて、イギリスやアメリカに関連する石油タンカー3隻をミサイルで攻撃したと発表しています。

また、革命防衛隊は、アメリカの原子力空母エイブラハム・リンカーンを弾道ミサイル4発で攻撃したと発表しましたがアメリカ軍は、空母にミサイルは届きもしなかったと否定しています。

イスラエルのネタニヤフ首相は1日、今後数日間はイランのテヘランへの攻撃を強化するとのべました。中東のテレビ局「アルジャジーラ」は、これまでの攻撃でイラン全土で201人が死亡、747人が負傷したと伝えています。

今回の攻撃についてイスラム諸国では抗議の動きも広がっています。パキスタンの南部カラチではデモ隊がアメリカ総領事館に押し寄せ、一部が敷地内に侵入し破壊行為を繰り返しました。

鎮圧に乗り出した治安当局とデモ隊が衝突し21人が死亡したということです。