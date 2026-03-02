泡も水流も抗菌も。清潔を極めるウルトラファインバブル洗浄【東芝】の洗濯機がAmazonに登場中‼
強力洗浄なのに静か。毎日の洗濯をもっと心地よくする一台【東芝】の洗濯機がAmazonに登場中‼
東芝の洗濯機は、抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載し、洗剤を繊維の奥までしっかり浸透させて汚れを落とす全自動洗濯機だ。ニオイの元まで届く細かな泡が、衣類を清潔に保ちながら抗菌効果も発揮する。
2本の循環シャワーで洗剤液を衣類全体に行き渡らせ、パルセーターとDDモーターが生み出す力強い水流で衣類を立体的に動かす「大流量シャワー×ザブーン水流」も魅力。水道水は抗菌水ユニットを通ることで銀イオンを含んだ抗菌水に変わり、洗いもすすぎも抗菌仕様になるため、部屋干し臭の原因となる雑菌の繁殖を抑えてくれる。
すすぎにもウルトラファインバブルを使うことで、繊維に残った洗剤成分をしっかり吸着して取り除き、標準コースでもすっきりとした仕上がりに。液体洗剤と柔軟剤の自動投入にも対応しており、毎回の計量が不要で使いすぎも防げる。
[低振動・低騒音設計で、夜間や早朝でも気兼ねなく使える静かさを実現。さらに「香るおしゃれ着コース」では、柔軟剤をたっぷり浸透させたあとに追加投入することで、衣類にしっかり香り付けができる。お気に入りの服をやさしく洗いながら、ふんわり香りを楽しめるコースだ。
抗菌・洗浄力・使いやすさをバランスよく備え、毎日の洗濯をより快適にしてくれる一台となっている。
