触れてふんわり、置いてかわいい。大人も楽しめるインテリア枕カバー【モリピロ】のディズニー枕カバーがAmazonに登場中‼
毎日にやさしさを添える、マイクロファイバーの心地よさ【モリピロ】のディズニー枕カバーがAmazonに登場中‼
モリピロのディズニー枕カバーは、大人も使いやすいデザインで揃えた、可愛いインテリア枕カバーシリーズだ。一般的な大人用枕サイズである43×63センチメートルに対応し、寝室はもちろん、ソファやリビングのアクセントとしても取り入れやすい。
素材には、思わず触れたくなるような優しい肌触りのマイクロファイバー生地を採用。ふんわりとした柔らかさが心地よく、リラックスタイムにそっと寄り添ってくれる。ファスナー式で着脱しやすく、家庭の洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に保てるのも嬉しいポイントだ。
この枕カバーは正規ライセンス商品で、創業70年の国内寝具メーカーならではの品質と安心感が詰まった一枚だ。
可愛さと使いやすさを兼ね備え、日常にやさしい彩りを添えてくれる枕カバーとなっている。
