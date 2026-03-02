スーパーサブとして貴重な戦力となっている松澤。(C)STVV

　現地２月28日に開催されたベルギーリーグの第27節で、日本人８選手が所属するシント＝トロイデンが、アントワープとアウェーで対戦。０−１で敗れた。

　４試合ぶりの黒星を喫したチームで、小さくないインパクトを残したのが60分から途中出場した松澤海斗だ。

　左サイドに投入されると、キレキレのドリブルで何度も敵の守備網を切り裂き、チャンスを構築。VARチェックの末にペナルティエリア外のファウルと判断されたものの、終盤にはPK獲得かと思われたシーンもあった。
 
　この鮮烈なパフォーマンスに、インターネット上では次のような声が上がった。

「松澤凄いよ」
「シントの松澤選手先発でつかってほしいわ」
「めっちゃいいアクセントになっとるな」
「キレッキレ」
「ドリブル突破かなりワクワクしました」
「松澤海斗選手、すごい。代表でもスーパーサブで呼んでほしいくらい」
「1on1で完勝だった」
「めっちゃいいやん」
「なんでベンチなんだ？スーパーサブ？」
「リーグのレベル差はあるにしても三笘みたいなプレースタイルになっとるやん？」

　ベルギーで優勝争いをするチームで、存在感を高めている25歳のMFに熱い視線が送られている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】松澤海斗がキレッキレのドリブル突破→幻のPK獲得

 