和歌山・白浜に、歴史を塗り替えるリゾートが誕生しました。2024年3月に開業したオールインクルーシブホテル「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」が、『ミシュランガイド ホテルセレクション2025』に掲載。これは和歌山県のホテルとして史上初の快挙です。

4,000坪の広大な敷地に、全室源泉掛け流し露天風呂完備。特急「くろしお」で大阪から約2時間半という好アクセスながら、財布を気にせず「食・癒やし・遊び」のすべてを堪能できる、次世代のラグジュアリー体験を紹介します。

和歌山県初のミシュランガイド掲載ホテルが誕生

夜のFIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA

ミシュランガイドのホテルセレクションは、「ただ泊まるための場所」ではなく、特別な体験を提供するホテルを厳選するものです。「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」は、日本三古湯の一つである白浜温泉の恵みを活かし、約4,000坪の広大な敷地内に約400平方メートルの温泉温水プールを完備しています。

全室スイート・全室温泉の客室

さらに、全客室で24時間いつでも湯元源泉掛け流し温泉を楽しめるラグジュアリーな空間が魅力です。

ミシュランが評価した「食」と「サステナビリティ」

南紀白浜の四季折々の高級食材を楽しめる会席料理

今回の掲載においてミシュランガイドから高く評価されたのは、温泉を活かした滞在体験だけではありません。旅館の要素を感じさせるきめ細やかなおもてなしや、南紀白浜ならではの食材を用いた会席料理、現代的なデザインと充実した設備も特長として紹介されています。

心地よい潮風と絶景を楽しむオーシャンビューの客室

また、地球環境や地域コミュニティへのポジティブな影響も重要な評価基準となりました。省エネルギーに配慮した設備の採用やEV充電器の提供、地域食材の活用によるフードロス削減、そして地域雇用の促進など、サステナブルな取り組みが認められています。

鉄道旅と相性抜群！白浜エリアの新たな魅力

「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」アクセス

注目したいのは、ミシュランガイドでも触れられている「大阪からのアクセスの良さ」です。新大阪や天王寺から特急「くろしお」に乗車すれば、車窓に広がる美しいオーシャンビューを楽しみながら、乗り換えなしで白浜エリアへダイレクトにアクセスできます。

当ホテルは、南紀白浜ならではの食材を使用した料理や、広大な敷地を活用した野外演奏、レーザーマッピングショーなど、多彩なアクティビティを滞在料金内で楽しめる「オールインクルーシブ」を採用しています。特急列車でのんびりと移動した後は、お財布を気にすることなく、食と癒やしを通じて五感を整える贅沢な時間を過ごすことができるでしょう。

ミシュランが認めた「和歌山初」の称号は、白浜が単なる温泉地から世界水準のリゾートへと進化した証です。特急「くろしお」の車窓を楽しみながら、至福のオールインクルーシブ体験へ。あなたも、歴史に名を刻んだこの場所で「何もしない贅沢」を味わってみませんか？

