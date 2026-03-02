MLB・エンゼルスの菊池雄星投手が1日、侍ジャパンの全体練習に参加。先発が予定されている2日のオリックス戦に向け、「唯一の対外試合になる、確認しながらやっていきたい」と力を込めました。

WBCを前に最後の実戦を迎える菊池投手は、1日に京セラドームのマウンドを確認。「(京セラドームのマウンドは)8年ぶりですので、土の感じも確かめたかった」と投球練習の意図を説明しました。

オリックス戦では先発として3イニングを予定。「球速に関しては既に良いアベレージがでている。あとは対外試合ということでランナーがいる、盗塁するかもしれない、点数も気になる。調整通りのピッチングができるかどうかが非常に大事になってくる。それは対外試合でしかできないことですから、明日しかない対外試合は、貴重な試合になる」と意気込みました。

メジャー組もそろい、初戦の6日台湾戦へ仕上げに入る侍ジャパン。菊池投手は本戦へ向けて、「どのピッチャーもかなり仕上がっているなという印象。だからこそ、自分がいけるところまで、先発ピッチャーとして1アウトでも多くアウトをとる。初回から全力で飛ばしていって、中継ぎ以降の選手につないでいけば、必ず勝つチャンスはあると思う」と話しました。