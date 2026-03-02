土屋太鳳×佐久間大介『マッチング』続編映像初解禁 出会い楽園が恐怖の舞台へと変貌する！
今秋公開される土屋太鳳主演、Snow Man・佐久間大介共演の映画『マッチング TRUE LOVE』より、特報映像、ティザービジュアルが解禁された。
【動画】出会いの楽園は、逃げ場のない“恋リア地獄”に！ 映画『マッチング TRUE LOVE』特報
映画『マッチング』は、恋愛を始めたい人にとって一般的なツールとなったマッチングアプリをきっかけに、恐ろしい事件に巻き込まれていくサスペンス・スリラー。続編となる本作は、舞台をマッチングアプリから南の島での「マッチングツアー」へと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
また、本作から参加する新キャストとして、韓国出身の俳優クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴も決定。クァクは韓国から出会いを求めて来日した会社経営者、イ・ソンイル役を、豊嶋は前作で殺害された輪花の親友・尚美の妹で、喪失感を抱えながらも新たな出会いに一歩踏み出そうとする女子大生、伊藤愛羅役を、倉はアプリ婚連続殺人事件に異様な執着を見せる芸大生、野村安蘭役を演じる。
このたび、本作の映像が初解禁となった。
特報は、前作に引き続き登場する輪花（土屋）と吐夢（佐久間）の不穏なラストカットから始まる。一転して映し出されるのは、海に囲まれた美しい南の島。参加者たちが集い、マッチングツアーが華やかにスタートする。
しかし、その高揚感は長くは続かない。映像は突如として暗転し、観る者を一気に地獄へと引きずり込む。カッターを手にする魚の仮面を被った謎の人物、椅子に拘束される輪花の姿…。楽園だったはずの島が、恐怖の舞台へと変貌していく様子が次々と映し出される。
カップルたちに突きつけられるのは、“真実の愛”を証明できるのか、という究極の問い。逃げ場のない状況下で、次第に追い詰められていく参加者たち。明かされていくそれぞれの裏の顔。この中に犯人がいるのか、そして、このツアーの本当の目的とは―。続編にして完全新章、狂気のマッチングツアーの幕開けを感じさせる映像となっている。
また、新たなビジュアルも公開。澄み渡る青空の下、美しい浜辺に佇むのは、輪花（土屋）と吐夢（佐久間）、そしてマッチングツアー参加者のソンイル（クァク・ドンヨン）、愛羅（豊嶋）、安蘭（倉）。輝くロケーションとは裏腹に、視線を交わさず別の方向を見つめる5人の間には、逃げ場のない不穏な空気が漂う…。
そして、まだ発表となっていないキャスト陣も含む登場人物のプロフィールも一挙公開。
「実家が太い呉服屋のお嬢様」「すべてを手に入れたはずのエリートドクター」「恋に奥手な清純派の箱入り娘」「全員をまとめるポジティブツアー責任者」「恋愛一直線の肉体派トレーナー」「条件重視のエステティシャン」「ノリだけで生きる炎上系配信者」「恋愛恐怖症のクールな女性経営者」など…個性豊かなキャラクターたちの人間模様が絡み合い、物語は予想だにしない方向へと加速していく。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、今秋全国公開。
