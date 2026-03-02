ママとは思えない！鷲見玲奈、美脚まぶしい撮影ショットに「安定感抜群の美しさ」絶賛の声
フリーアナウンサーの鷲見玲奈が1日にインスタグラムを更新。撮影中のメイキングショットを披露すると、ファンから「安定感抜群の美しさ」「可愛すぎる」といった反響が寄せられた。
【写真】ショートパンツから美脚あらわ
鷲見が「久しぶりの撮影」と投稿したのは撮影中のメイキングショット。複数公開されている写真には、シャツにデニムショートパンツというコーディネートの彼女が、ソファに腰かけながらポーズをとる様子が収められている。
美脚があらわになったメイキングショットにファンからは「安定感抜群の美しさ」「めちゃ美脚」「すみちゃん可愛すぎるわ」などの称賛が集まっている。
■鷲見 玲奈（すみ れいな）
1990年5月12日生まれ、岐阜県出身。セント・フォース所属。2013年にテレビ東京に入社し、スポーツ番組やバラエティー番組など幅広いジャンルを担当した。2020年3月にテレビ東京を退社。2022年1月11日に一般男性と結婚。2024年4月には第1子を出産した。
引用：「鷲見玲奈」インスタグラム（＠sumi__reina）
【写真】ショートパンツから美脚あらわ
鷲見が「久しぶりの撮影」と投稿したのは撮影中のメイキングショット。複数公開されている写真には、シャツにデニムショートパンツというコーディネートの彼女が、ソファに腰かけながらポーズをとる様子が収められている。
■鷲見 玲奈（すみ れいな）
1990年5月12日生まれ、岐阜県出身。セント・フォース所属。2013年にテレビ東京に入社し、スポーツ番組やバラエティー番組など幅広いジャンルを担当した。2020年3月にテレビ東京を退社。2022年1月11日に一般男性と結婚。2024年4月には第1子を出産した。
引用：「鷲見玲奈」インスタグラム（＠sumi__reina）