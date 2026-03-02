◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

桜花賞トライアルの第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３着まで優先出走権）は１日、阪神競馬場で行われ、２番人気のタイセイボーグ（西村淳）が惜敗続きに終止符。重賞４度目の挑戦で待望のタイトルを手にし、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神）で女王を目指す。

もう惜敗はうんざりだ。３度の悔しさを乗せてタイセイボーグが伸び続けた。８００メートル通過が４８秒６の緩い流れだったが、西村淳が合図を送ったのは残り３００メートル。鞍上が手綱をしごくと馬体が弾んだ。気迫のこもったアクションとともに馬群の外を貫き、５着まで首＋首＋鼻＋鼻差の接戦にピリオド。現３歳世代が初年度産駒の父に重賞初制覇のプレゼントを贈った。

検量室前で「やったー！」と馬上から松下調教師ら関係者と固い握手を交わした西村淳。「この子の切れ味を信じて、直線まで待っていました。気持ち良かったですね」と笑顔がはじけた。松下師とのコンビでは重賞１０度目の挑戦で初Ｖ。「こうして結果が出せてうれしい」と率直な喜びを口にした。

苦汁をなめ続けた末の勝利だ。デビュー３戦目の新潟２歳Ｓで２着。続くアルテミスＳで３着、阪神ＪＦでも３着。大舞台ではあと一歩で白星を逃す歯がゆい競馬が続いていた。そして迎えた３歳初戦。前走時からプラス１０キロとひと回り成長した体で念願の初タイトルをつかみ取った。「背が高くてヒョロっとしていたけど、だんだんボリュームが出てきた感じ。本当に実になってきました」とトレーナーは目を細めた。

次なる目標はもちろん、桜花賞。２０年レシステンシア（２着）で涙をのんだ指揮官は「胸を張って桜花賞に向かえます。今の状態でどこまでやれるか」と力を込める。殻を破ったインディチャンプ産駒が、今度こそ女王の座を射止める。（山本 理貴）

◆タイセイボーグ 父インディチャンプ、母ヴィヤダーナ（父アザムール）。栗東・松下武士厩舎所属の牝３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算６戦２勝。総獲得賞金は１億２６４万５０００円。重賞初勝利。馬主は田中成奉氏。