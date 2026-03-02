東京マラソン

東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、タデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で連覇を達成した。大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位。エリートランナーだけでなく芸能人も42.195キロを激走した。

東京を駆け抜けたのは世界を狙うエリートランナーだけではない。約3万9000人の中には、1977年生まれの48歳のお笑い芸人もいた。

猫ひろしはレース後に自身のXを更新。「東京マラソン2時間31分17秒。一年ぶりの東京マラソン最高でした！」と完走を報告した。

さらに「目標は、達成できなかったけど、挑戦して良かった！ ラスト5キロからグラグラでした。また必ず挑戦する！ 応援してくれた方、スタッフさん、ランナーの皆さんありがとうニャー とりあえず美味しいもの食べよう 楽しかった」とつづると、ファンも反応した。

Xには「48歳でコレはバケモン」「凄すぎる」「フルマラソンを走り切れるのがすごい リオのオリンピックでも代表として走った 芸能人の枠を超えたランナー」「マジで凄過ぎて尊敬します」「猫ひろしってもうアラフィフやろ？？？ サブ2.5未遂は化け物すぎる」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）