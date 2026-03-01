年末に向けて洗車需要が一気に高まる12月。

寒い時期でも手早く洗えて、コーティング車にも対応できるカーシャンプーが人気を集めている。

今回は、2025年12月のオートバックス／イエローハット販売データをもとに、売れ筋カーシャンプーTOP10をランキング形式で紹介する。

洗車初心者からこだわり派まで、選ばれているモデルをチェックしてみよう。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位

オートバックス 1位 シュアラスター カーシャンプー1000

きめ細かい泡立ちと高い洗浄力を両立した定番モデル。ワックスやコーティングを落としにくく、幅広い車種に使える万能タイプとして支持されている。

イエローハット 1位 オールカラーシャンプー 2L（イエローハット）

車体色を選ばず使えるオールカラー対応。大容量でコストパフォーマンスが高く、日常的な洗車用として人気の高いモデル。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位

オートバックス 2位 サンテック ドデカシャンプー 2L

大容量タイプで家族車や複数台所有ユーザーから支持。泡立ちとコスパのバランスが良く、気兼ねなく使える点が魅力。

イエローハット 2位 シュアラスター カーシャンプー1000

オートバックス1位と同モデル。安定した洗浄力と使いやすさで、店舗を問わず高い人気を誇る。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位

オートバックス 3位 プロスタッフ CCウォーターGシャンプー

洗車と同時に簡易コーティング効果が得られるオールインワンタイプ。時短洗車を求めるユーザーに選ばれている。

イエローハット 3位 コーティングシャンプー J-558

コーティング車対応を前提に設計されたモデル。汚れ落ちと被膜保護のバランスが良く、リピーターも多い。

オートバックス 4位～10位

4位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー 1L

5位：ペルシード PCD100 ドロップシャンプー

6位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31

7位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー

8位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー

9位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング

10位：SONAX NEWグロスシャンプー 1L

イエローハット 4位～10位

4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31

5位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー S200

6位：KeePer カーシャンプー I-01

7位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32

8位：プロスタッフ ガチアワ コーティング S185

9位：SONAX グロスシャンプー

10位：ワックスシャンプー2L J-556

まとめ

2025年12月のカーシャンプーランキングでは、

シュアラスター・プロスタッフ・KeePerといった定番ブランドが安定した人気を見せた。

特に、

泡立ちの良さ コーティング車対応 手早く洗える使い勝手

といった要素が、冬場の洗車では重視されている。

寒い季節こそ、洗いやすいカーシャンプーを選ぶことで洗車の負担は大きく変わる。

年末の洗車に向けて、自分の洗車スタイルに合った1本を選びたい。