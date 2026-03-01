【カー用品店】売れているカーシャンプーTOP10｜迷ったら“洗いやすさで選ばれているモデル”をチェック！【2025年12月最新版】
年末に向けて洗車需要が一気に高まる12月。
寒い時期でも手早く洗えて、コーティング車にも対応できるカーシャンプーが人気を集めている。
今回は、2025年12月のオートバックス／イエローハット販売データをもとに、売れ筋カーシャンプーTOP10をランキング形式で紹介する。
洗車初心者からこだわり派まで、選ばれているモデルをチェックしてみよう。
売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位
オートバックス 1位 シュアラスター カーシャンプー1000
きめ細かい泡立ちと高い洗浄力を両立した定番モデル。ワックスやコーティングを落としにくく、幅広い車種に使える万能タイプとして支持されている。
イエローハット 1位 オールカラーシャンプー 2L（イエローハット）
車体色を選ばず使えるオールカラー対応。大容量でコストパフォーマンスが高く、日常的な洗車用として人気の高いモデル。
売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位
オートバックス 2位 サンテック ドデカシャンプー 2L
大容量タイプで家族車や複数台所有ユーザーから支持。泡立ちとコスパのバランスが良く、気兼ねなく使える点が魅力。
イエローハット 2位 シュアラスター カーシャンプー1000
オートバックス1位と同モデル。安定した洗浄力と使いやすさで、店舗を問わず高い人気を誇る。
売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位
オートバックス 3位 プロスタッフ CCウォーターGシャンプー
洗車と同時に簡易コーティング効果が得られるオールインワンタイプ。時短洗車を求めるユーザーに選ばれている。
イエローハット 3位 コーティングシャンプー J-558
コーティング車対応を前提に設計されたモデル。汚れ落ちと被膜保護のバランスが良く、リピーターも多い。
オートバックス 4位～10位
4位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー 1L
5位：ペルシード PCD100 ドロップシャンプー
6位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31
7位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー
8位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー
9位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング
10位：SONAX NEWグロスシャンプー 1L
イエローハット 4位～10位
4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31
5位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー S200
6位：KeePer カーシャンプー I-01
7位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32
8位：プロスタッフ ガチアワ コーティング S185
9位：SONAX グロスシャンプー
10位：ワックスシャンプー2L J-556
まとめ
2025年12月のカーシャンプーランキングでは、
シュアラスター・プロスタッフ・KeePerといった定番ブランドが安定した人気を見せた。
特に、泡立ちの良さ コーティング車対応 手早く洗える使い勝手
といった要素が、冬場の洗車では重視されている。
寒い季節こそ、洗いやすいカーシャンプーを選ぶことで洗車の負担は大きく変わる。
年末の洗車に向けて、自分の洗車スタイルに合った1本を選びたい。