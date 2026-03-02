接待ゴルフをテーマにしたコメディ『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』（公開中）に監督、主演したハ・ジョンウ。『チェイサー』や『ベルリンファイル』など韓国のスター俳優であると同時に、映画監督としても活動をしており、これが3作目となる。

ゴルフの日には、朝から晩まで同じ4人がずっと一緒

新進テック企業の社長チャンウク（ハ・ジョンウ）は研究者肌で世間知らず。ハイテク自動車充電システムを開発するが売り込みが下手で、会社は倒産の危機に。そこで4兆ウォン（約4000億円）級の国策事業に食い込むべくロビー活動としての接待ゴルフに繰り出すが、そこにはとんでもない人々が待っていた。売り込み相手である政府高官をドラマ「復讐代行人〜模範タクシー〜」やホン・サンス作品の常連として知られる名優キム・ウィソンが演じ、さらにSUPER JUNIORのメンバー、チェ・シウォンら共演者も豪華な、接待コメディだ。

――映画監督として『ロビー！』を撮ろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか？

ハ・ジョンウ 2020年に全世界がコロナによってシャットダウンされましたが、実はその時に私は初めてゴルフをしたんです。そしてゴルフ場で出会った人たちが、とても興味深かったんですね。普段はすごく落ち着いた、おとなしい方でも、ひとたびゴルフクラブを握ると人が変わったようになる。それはもしかしたら負けず嫌いが高じてそうなったのかもしれないし、何がそうさせているのかはわかりませんが、まるで子供のように振舞うのを目撃して、とても興味深く感じました。

そして、人は何か話がある時に、しばしばゴルフ場に一緒に行くのだと知りました。朝集まって、朝食をとってゴルフをして、そしてランチを食べてまたゴルフをする。さらに夕食まで一緒にとる。1日中4人がずっと離れずに丸々一緒に過ごすという、このゴルフ独特の文化がとても面白いなと思ったんです。その朝、初めて会った人だとしても、ゴルフが終わる頃には親しくなっているんですから。そうやってゴルフを始めて自分が目撃したこと、経験したことをもとに、このゴルフ場という空間の中に多彩なキャラクターを入れて映画を作ったら、すごく面白そうだと興味が湧きました。

――キム・ギョンチャン（『1987、ある闘いの真実』）さんと共同で脚本も書かれていますが、ゴルフ場での政治家に対するロビー活動という独特の題材を脚本に落とし込む上での難しさを教えてください。

ハ・ジョンウ ゴルフ場という、”だだっ広いんだけれども閉鎖的な場所”で、政治家や財界人たちに対しての交渉ごとが行われるわけです。難しかったのは、多彩な人物が登場する中で、それぞれの行動の理由に正当性を持たせ、同時に彼らの関係性をしっかりと描かないといけないところ。シナリオを書く上で、ここがとても大変でしたね。

「ゴルフと食事がセット」は欧米にはない文化

――なるほど。日本では、接待ゴルフというのがものすごくポピュラーなので、映画を観ていて、韓国も似ているなと思いました。

ハ・ジョンウ そうですね。日本のゴルフ文化、そして日本のゴルフ場の文化というものが韓国に伝わってきたからだと思います。私は日本でもゴルフをした経験がありますが、多くの面で韓国とよく似ていると思いました。日本でゴルフをしていても、全く違和感がなかった。そして韓国人も実はシャイな面がありますし、同じ東洋人として日本の方たちもシャイですよね。ところが、ゴルフ場という閉鎖した空間の中で、ある瞬間その牙を剥くような、欲望をさらけ出すような場面がある。それがとても興味深いと思ったんです。

――なるほど。確かに、おとなしい人が突然変わる時がありますね。

ハ・ジョンウ さらにアメリカやヨーロッパのゴルフには、食事の文化がないんです。純粋にゴルフだけをして食事は一緒にしないから、もう限りなくスポーツという概念に近いと思いますが、日本と韓国では常にゴルフは食事とセットになっている。始まる前に朝ごはんを一緒に食べて始めるとか、または集まってゴルフをしてお昼を食べるとか、夕飯を食べるとか、そういう風にゴルフには必ず食事の場があるので、もしかしたらプレー以上に、この食事の場というのが重要な側面があるのではないでしょうか。だから様々なロビー活動が行われることになるのだと思いますし、ゴルフ場で1日を過ごす中でいろんなストーリーが生まれてくるのではないかと思います。

コメディは難しい、でも人を笑わせるのはとても価値がある

――ハ・ジョンウさんは、俳優としては連続殺人犯を演じた『チェイサー』や、ミステリアスな『お嬢さん』、社会派の『1987、ある闘いの真実』、さらにエンタメ色の強い作品など非常に幅広い作品選びをされていますが、映画監督としての作品は1作目の『ローラーコースター！』から、先日釜山映画祭で上映された4作目の『上の階の人たち』（原題）まで、多くがコメディです。私もコメディが何より好きなので、ハ・ジョンウさんが監督としてなぜコメディにこだわるのかとても興味があります。

ハ・ジョンウ まず、コメディというのは最も難しいジャンルだと思っています。

そして人々に笑いを届ける、人を笑わせるというのはとても価値のあることだと考えています。ですので、私も自分が作った作品を通じて、皆さんに笑ってほしい。映画を観ながらゲラゲラ笑ったり、または後で思い出し笑いをしたり、そんなふうになったらいいなというのが私の願いであり、観客を愛する気持ちです。実際に自分が映画を観るときもコメディがとても好きです。コメディを観ると気分が良くなりますから。何か深い理由があるというより、自分が好きなものを作って、観客の人たちにも楽しんでほしい。そういうシンプルな気持ちでコメディ映画を撮っているんです。

――今、韓国では映画館も非常に減っていて、映画の興行も厳しくなっていますよね。映画人としてはそれについてどのように思い、どのようにしたいと思っていますか？

ハ・ジョンウ 映画人として出来ることは、やはり映画を作り続けることだと思います。厳しい状況に置かれて、予算があまり取れなくなってしまったら、低予算で撮ったり、どんな状況であっても、とにかく作り続けるしかないんじゃないかと。世界が、世の中が今、色々と変わってきている。映画を鑑賞する文化も変わってきているというタイミングです。その変化の中にいるわけですが、監督も俳優も制作者も状況にあわせて出来ることをするしかない、つまり映画を作り続けていくということに尽きると思います。

映画館での鑑賞文化は守られてほしい

――配信作にも出演されていますが、やっぱり映画館でかかる映画というものに対するこだわりがありますか？

ハ・ジョンウ はい。映画というのは、やはり映画館で観るために作られているものなんです。つまり、映画館のサウンドシステム、映写システムで観るべく、そこに最適化されて作られているものなので、家で観るより、やはり映画は映画館で見る方がはるかに楽しめます。そして、映画館に行くのはまるでピクニックに行くようなものでもありますよね。それを面倒に、億劫に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、出来れば家から出てピクニックに行くような気分で、ポップコーンも食べながら、いろんなわくわくを抱えながら、その期待を持って、いろんな人たちと一緒に座って、笑ったり泣いたりと楽しんだりする。これは今のこの時代には非常に有益な、価値のあることなのではないかと私は思っています。ですから、この映画館での鑑賞文化というのは守られてほしいと考えています。

――どうもありがとうございます。私も、人に会うというのと同じぐらい、映画館に行くのは大事なことだと思っています。

ハ・ジョンウ なるほど、私もそう思います。

ハ・ジョンウ

韓国・ソウル出身の俳優、映画監督、脚本家、プロデューサー。

芸能一家に育ち、舞台俳優を経て『マドレーヌ』（02）で映画デビュー。ナ・ホンジン監督の『チェイサー』（08）で猟奇殺人犯を演じて脚光を浴びる。『神と共に 第一章：罪と罰』（17）、『神と共に 第二章：因と縁』（18）は記録的大ヒットとなる。その他の出演作に、妻夫木聡と共演した日韓合作映画『ノーボーイズ，ノークライ』（09）、『国家代表!?』（09）、『哀しき獣』（10）、『ベルリンファイル』（13）、『お嬢さん』（16）、『1987、ある闘いの真実』（17）、『白頭山大噴火』（19）、Netflixシリーズ「ナルコの神」（22）、『ブロークン 復讐者の夜』（25）など。監督作に『ローラーコースター!』（13）、『いつか家族に』（15）など。

『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』

監督：ハ・ジョンウ／出演：ハ・ジョンウ、キム・ウィソン、カン・ヘリム、イ・ドンフィ、パク・ビョンウン、カン・マルグム、チェ・シウォン、チャ・ジュヨン、パク・ヘス、クァク・ソニョン／2025年／韓国／106分／配給：日活/KDDI／ © 2025 MICHIGAN Venture Capital, WYSWYG Studio, WALKHOUSECOMPANY & FILMMOMENTUM,All Rights Reserved／公開中

（石津 文子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）