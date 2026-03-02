「東大・京大で1番読まれている本」として知られる『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』（光文社）は7万5000部を超えるベストセラーになった。この本の著者である阿部幸大さんが、学術論文のテクニックを解説する。

【画像】文章に求められる「飛躍」を説明した図

論文の執筆で最も重要なのは、「事実（ファクト）」や「論理（ロジック）」ではなく、その主張に“飛躍”があるかどうか。「ファクト」や「ロジック」には“飛躍”がありません。“飛躍”がある「アーギュメント（主張）」を提示できているかどうかが肝心なんです。



阿部幸大氏は筑波大学発ベンチャー企業「Ars Academica」を運営している“論文のプロ” Ⓒ文藝春秋

〈著書『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』（光文社）で、一見、論理的でないような、それこそ“飛躍的な主張”をしているのは、筑波大学人文社会系助教の阿部幸大氏だ。「東大・京大で1番読まれている本」として版を重ね、累計発行部数は7万5000部（電子版も含む）。



本書が指南するのは、主に人文系の学術論文の書き方だが、ビジネスの企画書にも応用できるような貴重な知見に溢れている。



実際、日米文化史が専門の阿部氏は“論文のプロ”としても広く活躍し、筑波大学の人文社会系で初となる筑波大学発ベンチャー企業「Ars Academica」を運営し、学術論文の添削・研究アドバイスのサービス事業も行なっている。〉

「論文」とは“飛躍”だ

何となく、あるいは真剣に論文や研究書を読み、「前回よりも良い論文を書くぞ」という漠然とした意気込みをもって次の文章に取り掛かる――このような漠然としたトレーニングをいくら積み重ねても、論文執筆のレベルは向上しません。「論文の何たるか」を正確に理解していないからです。

しかし、ここに日本のアカデミズムの大きな問題があって、論文に決まったフォーマットがないのです。とりわけ人文系のアカデミック・ライティングは、神秘のヴェールに包まれていて、うまくカリキュラム化できていない。そこでまず「論文とは何か」を原理的に定義しようとしました。

結論から言えば、論文とは、「イントロダクション」「本文」「結論」という三つのセクションからなり、イントロで“飛躍”した「アーギュメント」を提示し、本文の「パラグラフ」でその“飛躍”を埋める文章を意味します。図式化すれば、図1のようになり、アーギュメントが大きな“飛躍”を伴うほど、多くのパラグラフによる論証が必要となる。そして、アーギュメントの“飛躍”が大きいほど、それだけアカデミックな価値が高まることになります。

ちなみに、「アーギュメント＝飛躍が重要だ」という議論は、学術論文を念頭に置いたものですが、ビジネス界におけるイノベーションの本質（＝既存の価値の刷新）とまったく同じで、コンセプト開発や企画書にも応用できる、という読み方をしてくれる読者もいます。

「アーギュメント」とは何か

では、「アーギュメント」とは何かをより詳しく見てみましょう。

一言で言えば、「論文の核となる主張内容を一文で表したテーゼ」のことです。

「テーゼ」とは「論証が必要な主張」のことで、アーギュメントはテーゼの一種です。長い論文は大小いくつものテーゼを含みますが、「論文のなかで最重要の大テーゼ」がアーギュメントになります。

『12週間でジャーナル論文を書く』の著者ウェンディ・ローラ・ベルチャー（プリンストン大学教授）は、論文が学術誌で不採用になるのは、詰まるところ「アーギュメントがないか、またはそれを適切に表現できていないこと」が究極の原因だと述べています。

要するに「そもそもアーギュメントをもつことに失敗している」というのです。実際、私も自分の初期の論文を読み返すと、アーギュメントを適切に提示できていません。

（阿部 幸大／文藝春秋 2026年3月号）