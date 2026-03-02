2023年5月以来の3位！…「大きな一歩だ」マンUのキャリック暫定監督、C・パレス戦の勝利に手応え
マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、クリスタル・パレス戦の勝利を振り返り、「チームにとって大きな一歩だ」と手応えを口にした。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。
プレミアリーグ第28節が1日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはホームでクリスタル・パレスと対戦した。試合は4分にマクサンス・ラクロワの得点でクリスタル・パレスが先制。しかし56分、そのラクロワが決定機を阻止したとしてレッドカードを提示され退場すると、PKをブルーノ・フェルナンデスが沈めて同点とした。65分にはベンヤミン・シェシュコの得点でマンチェスター・ユナイテッドが勝ち越し、2−1でクリスタル・パレスに勝利した。
この結果、マンチェスター・ユナイテッドはアストン・ヴィラを得失点差で上回り、プレミアリーグ3位に浮上。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、同クラブがプレミアリーグ3位に立つのは2023年5月以来のことだという。
キャリック暫定監督は試合後、イギリスメディア『スカイスポーツ』にて「本当に嬉しい。前半を1点ビハインドで終えたことは、我々にとって1つのテストだった。新しいチームになってこうした状況は迎えたことがなかった。立ち上がりは良くなかったし、クリスタル・パレスを称えるべきだろう。ただ、試合が進むにつれて我々も試合に入り込めた」と語り、次のように手応えを述べた。
「ホームで早い時間帯に先制されるという状況を、守備を崩すことが難しい相手に乗り越えたのは大きな意味がある。チームにとって大きな一歩だ。あの状況にどう向き合ったか、どういうリアクションをとったか、本当に満足している」
【動画】マンUがC・パレスに逆転勝利で3位浮上！
