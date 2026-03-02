食事制限も導入して何をしようとしているのか？ 真価が問われる桐敷拓馬がオフも“休まず”に追い求めた「理想」とは――【阪神】
今春のキャンプにはシェイプアップした姿で登場した桐敷(C)産経新聞社
決意がにじんだ頬
言われるまでもなく、真価の問われるシーズンになることは自覚している。桐敷拓馬（阪神）の“顔”からはその強い覚悟が伝わってくる。それは決意や意気込みといった抽象的なものではなく、少しスリムになった頬にもにじむ。
この冬、相当に走り込んできたのだろう。年明けになって本人に聞けば、走り込みはもちろんのこと、昨年11月から今年1月までは食事制限も導入。「練習後とか僕は結構、食べちゃうんで。そこで白ご飯を食べるところを、蕎麦にしたりそれぐらいですけどね」と笑ったが、シーズン中に94キロあった体重は、2、3キロも減量。身軽になった身体で今春のキャンプインを迎えた。
減量で操作性の増した身体で何をしようとしているのか。ずっと意識しているのはスムーズな体重移動だという。桐敷は「下半身の進む方向」と表現する。
昨季はプレートから投球動作に入って、捕手方向にまっすぐ進む理想を持ちながら、左打者の方向に少しズレていたという。
「左に進んでいるのを無理矢理まっすぐに戻さないといけない感じになっていた」
マウンド上では、腕の振りでズレを修正できていた。しかし、スムーズな体重移動ができた時と違って、腕にかかる負担が変わり、張りも出てきやすくなっていた。長期的に見れば、故障のリスクも生じるだけに、昨季終了後から減量と並行し、サイドステップを使った反復練習やチューブを足に巻いての地道で辛いドリルメニューを着実に消化。ズレの解消に注力してきた。
本人の中での理想は、自己最多の70試合に登板してフル回転した2024年の感覚。「70試合投げさせてもらったシーズンは良い感覚で投げられていたのでそこに近づけるように。自分の良い感覚っていうのは常にあるので近づけるようにするのが目標」と表情を引き締める。
そんな24年のシーズン後に拭い切れなかった“違和感”に苦い思いがある。
「12月にしっかりズレを修正できるかっていうのは、一昨年に70試合投げさせてもらった後にすごく感じたので。『なんかちょっと違うな』って思いながらキャンプに入って不安のままシーズンに入るとか、オープン戦に入ってとなったので。休むことも大事ですけど、そこ（オフ）でいかに身体を作れるかとか、ズレを修正できるかが本当に大事だなって」
蓄積疲労を取り除く作業も大事となるが、感覚のズレをマウンドに上がっていない期間でいかに“正常”に戻せるかも肝となる。だからこそ桐敷は、1年前にできなかったオフを過ごし、逆襲の土台を作ってきた。
大粒の汗を滴らせ、鬼気迫る表情で腕を振った宜野座のブルペン
沖縄・宜野座キャンプ第1クールのブルペン。桐敷は大粒の汗を滴らせ、鬼気迫る表情で腕を振っていた。時折、首をかしげて自身への不満をにじませながら投げ続けていた。
「今は身体のここが使えてなかったとか。投げ終わった後にダメだったとか。球数がかさんでくるとどうしても力いっぱい投げてしまう。イライラはしてないんですけど、良いなりにそういう課題が出てきた。ブルペンは充実していたのかなっていうのはありますね」
課題の体重移動は理想に近い形で体現できている。この日のブルペンを本人は「70点」と評した。球数が増え、疲労が出てきた時に再現性を維持できるか。長いシーズンで70試合に登板して完走した経験のある男は“踏ん張りどころ”を知っている。ボールを受けた捕手・坂本誠志郎も桐敷の現在地を「30球ぐらいまでは良かったけど、そこからバテてましたね。でもオフの期間から（状態が）良いのは知っているので」と的確に表現した。
岩崎優、及川雅貴とともにブルペンの中核を担うはずだった石井大智がアキレス腱断裂の大怪我を負ったのはその数日後だった。チームにとっては大きな痛手。それでも、逆襲を意気込む桐敷にとっては今季への決意をより強くした同僚のアクシデントだったはずだ。
「アピールする立場は変わらないので。開幕の日に1軍にいられるように。やっぱり1軍の戦力になるっていうことはこだわっていきたい」
1軍で43試合に登板し防御率2.84だった昨季も決して「不振」だったわけではない。ただ周囲が、そして何より桐敷本人が追い求めるのは、キャリア最高の働きを見せた24年の感覚と投球フォーム。背番号47がV字回復の躍動を見せた時、12球団屈指の力を誇る虎のブルペンは厚みを増す。
[取材・文:遠藤礼]