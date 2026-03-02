新潟県在住の50代女性・Sさんが学生だったころのこと。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

電車の棚に乗せていた重たい荷物が、落ちて座席のおじさんに直撃してしまった。

突然の衝撃に、おじさんは当然怒っている様子。Sさんは恐怖と羞恥で......。

＜Sさんからのおたより＞

1994年頃の話です。当時学生だった私は毎日、地下鉄丸ノ内線の先頭車両の１番前の扉付近に乗って御茶ノ水まで通学していました。

当時の荷棚はパイプタイプで、5センチくらいの隙間がありました。

大量の教科書を入れた真っ黄色のファイルケースを乗せていたら、電車の揺れで隙間から落下。座席にいたおじさんの肩に直撃してしまったのです。

かなり痛かったと思います。おじさんは怒ってる様子でした。

私は「しまった！！」と思いつつ、怖くて恥ずかしくて言い出せず......。

その頃、よく一緒になるサラリーマンの方がいました。MCMのワイシャツを着てちょっと日焼けした、入社時バブル全盛期だったような方。

その方がすぐにファイルを拾って、そのおじさんに謝ってくれているんです。

しかも、拾ったファイルがまた落ちないように、荷物棚に乗せてそれを手で抑えていてくれて......。

まだ18歳くらいだった私は、恥ずかしくて申し訳なくて、お礼も言えずに電車を降りてしまいました(その方は私が降りる少し前に降りたんだったか......)。

この時のことが、ずっと心にありました。今は地方に住んでいますが、東京の電車に乗るたびに思い出します。

あの時は本当にありがとうございました。お礼も言わずに本当にごめんなさい。

あなたの優しさで、私も手を差し出す勇気をもらい、今でも見習うことができています。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）