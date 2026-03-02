◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本78-72韓国(1日、沖縄サントリーアリーナ)

桶谷大ヘッドコーチが就任し、新体制となった日本代表が韓国に勝利。試合後、渡邊雄太選手がコメントしました。

新体制となって初の公式戦を迎えた2月26日の中国戦では逆転負けを喫した日本。今回の韓国戦では、ホーキンソン選手がチーム最多の24得点8リバウンドの活躍を見せるなど、接戦をものにし、W杯アジア1次予選3勝1敗でB組単独首位となりました。

試合後、渡邊選手は「良い勝利だと思います。途中、中国戦と似たような展開というか、重い時間はあったんですけど、前回経験している分、今日はみんな落ち着いてプレーできたかなと思います」と語りました。

この試合は桶谷HCが目指す速い展開のプレーが何度か見られ、第2クオーター残り4分1秒には、相手のレイアップを渡邊選手がブロックすると、素早いパス回しで相手を翻弄(ほんろう)し、ホーキンソン選手が得点します。

このプレーに渡邊選手は「これは素晴らしいです」と自画自賛。照れ笑いを見せながら「自分で言うのは恥ずかしいですけど、まずブロックした僕がちゃんと真ん中のレーンをしっかりダッシュしている(笑)。僕があそこを走っているかどうかで、アウトナンバー(数的優位)ができるかできないかが変わってくる。さらに(馬場)雄大がウイングを走っていて、ジョシュもリムラン(ゴールへ走り込む)までしっかりやっている。『走りきる』というのはすごく大事なので、本当に素晴らしいプレーだと思います」と話しました。

また、桶谷HC就任後、初勝利について「このタイミングでヘッドコーチを引き受けてくれるというのは、とても大変だったと思う。誰よりも一番プレッシャーを感じていたのは、桶さんだったと思うので、彼もいまは一安心しているんじゃないかなと思います。僕らも中国戦で悔しい負け方をした分、今日は桶さんにこの場所で絶対一勝を捧げたいと思っていた。一体感のあるプレーができたと思います」と気持ちを込めました。