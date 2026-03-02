◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 Window2（1日）

アジア地区1次予選のWindow2が開催され、日本は1次リーグ第4戦の韓国戦に勝利し、グループ首位に立ちました。

日本は韓国に54-55の1点ビハインドで第4クオーターに入ると、渡邊雄太選手の3Pシュートやホーキンソン選手のゴール下などで逆転。最後は齋藤拓実選手の3Pで突き放し、78-72で勝利を手にしました。

別会場では日本と同じグループBの中国対台湾が行われ、台湾が第4クオーター残り8分6秒時点で9点リードしますが、徐々に点差を詰められ逆転で敗れました。

この結果日本が勝ち点7の首位、韓国と中国が6点で並びましたが、得失点差で韓国が2位となっています。

アジア1次予選は4チームが4グループに分かれ総当たりで6試合を実施。上位3チームが次のステージに進出します。

日本の次戦は、7月に敵地で中国、韓国と戦います。

▽1次予選 第4戦結果

【グループA】

ニュージーランド 99-67 グアム

オーストラリア - フィリピン

【グループB】

日本 78-72 韓国

中国 100-93 台湾

【グループC】※延期

イラク - ヨルダン

イラン - シリア

【グループD】※延期レバノン - インドカタール - サウジアラビア