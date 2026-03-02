【バスケ】W杯アジア地区予選 日本がB組首位 中国が台湾に逆転勝利 グループCとDは延期
◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 Window2（1日）
アジア地区1次予選のWindow2が開催され、日本は1次リーグ第4戦の韓国戦に勝利し、グループ首位に立ちました。
日本は韓国に54-55の1点ビハインドで第4クオーターに入ると、渡邊雄太選手の3Pシュートやホーキンソン選手のゴール下などで逆転。最後は齋藤拓実選手の3Pで突き放し、78-72で勝利を手にしました。
別会場では日本と同じグループBの中国対台湾が行われ、台湾が第4クオーター残り8分6秒時点で9点リードしますが、徐々に点差を詰められ逆転で敗れました。
この結果日本が勝ち点7の首位、韓国と中国が6点で並びましたが、得失点差で韓国が2位となっています。
アジア1次予選は4チームが4グループに分かれ総当たりで6試合を実施。上位3チームが次のステージに進出します。
日本の次戦は、7月に敵地で中国、韓国と戦います。
▽1次予選 第4戦結果
【グループA】
ニュージーランド 99-67 グアム
オーストラリア - フィリピン
【グループB】
日本 78-72 韓国
中国 100-93 台湾
【グループC】※延期
イラク - ヨルダン
イラン - シリア
レバノン - インド
カタール - サウジアラビア