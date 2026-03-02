現地3月1日、シャティン競馬場で行われたG1・香港ゴールドカップ（芝2000m）は、J.マクドナルド騎乗のロマンティックウォリアーが圧巻の走りで勝利。直線で楽に抜け出すと後続を4馬身突き放し、2024年に続く同レース2勝目をマークした。

道中は逃げるビューティージョイを見る形の3番手で折り合い、直線入口で外へ持ち出されると瞬時に加速。力の違いを見せつける内容でトリプルクラウンシリーズ第2戦を制した。

香港ゴールドカップ・ロマンチックウォリアーとJ.マクドナルド騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

J.マクドナルド騎手は「素晴らしい状態に仕上がっている。乗るたびに特別な気持ちになるし、彼は常に集中している」とパートナーを称賛。シャム調教師は「コンディションはどんどん良くなっている。2000mがベストだが、2400mも対応できると思う」とさらなる距離延長にも自信を見せた。

これで同馬はG1通算13勝目を記録し、香港調教馬として史上最多記録を更新。総獲得賞金は2億5466万香港ドルに到達した。次走は4月のG1クイーンエリザベス2世カップ（芝2000m）を予定しており、その後トリプルクラウン最終戦チャンピオンズ＆チャターカップ（芝2400m）で歴史的偉業に挑む。