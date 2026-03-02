3月1日、桜花賞トライアルのチューリップ賞に、佐賀競馬所属のサキドリトッケンが飛田愛斗騎手とのコンビで参戦した。直線では後方から見どころのある末脚を繰り出し、勝ち馬から0.6秒差の11着。着順ほど大きく負けておらず、存在感のある走りで見せ場を作った。

騎乗した飛田愛斗騎手はレースを振り返り、「完璧なスタートではなかったのですが、道中3コーナーくらいで馬群に追いついて、ペースが上がってからも先頭集団についていけていたので、よく頑張ってくれたと思います」とパートナーの走りを評価。「瞬発力もあるので芝は合っているんじゃないかなと思いました」と芝適性への手応えも口にした。

経験が次走への糧となる挑戦

また、初めての阪神競馬場での騎乗にあたり、「川田将雅騎手に阪神での乗り方をお聞きした時に、内を回って距離ロスしない方がいいとアドバイスをいただきました」と明かしつつ、「（佐賀との違いは）馬との距離だったりレースもシビアでした」と中央の舞台の厳しさにも言及した。

最後に「素晴らしい舞台で乗せていただき、オーナーさんや先生に感謝しています。応援ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくった。地方所属馬による挑戦は結果以上の価値を示し、今後へ期待を抱かせる一戦となった。