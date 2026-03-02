◆イングランド・プレミアリーグ第２８節 ブライトン２−１ノッティンガム・フォレスト （１日、英ブライトン・ファルマー・スタジアム）

日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームで１７位ノッティンガム・フォレストと対戦。三笘は定位置の左サイドで先発し、決勝点となった前半１５分の２点目の起点となり、１月３日に行われたバーンリー戦以来となるブライトンのホームでのリーグ戦勝利に貢献した。

前半６分にブライトンのゴメスが右サイドでワンバウンドして浮いたボールを右足で叩き、強烈なボレーでゴール。ホームチームが幸先の良い先制点を奪った。

しかし７分後の同１３分、ノッティンガム・フォレストＦＷギブズーホワイトが目の覚めるようなミドルシュートを叩き込んで１−１の同点。両者がスーパーゴールを決めて試合が一気に加熱した。

三笘がブライトン２点目の起点となったのはこの同点弾のわずか２分後だった。縦パスを追った三笘がダイレクトに左足でクロスを放った。

「中を見た瞬間、２対１のようだった。ちょっとボールが高かったですけど、いいクオリティーを見せてくれたので助かりました」

三笘のクロスを逆サイドのヒンシェルウッドが頭で落とし、ウェルベックが見事なターンを見せ、右足を巻き込むように蹴ってゴール。ブライトンがあっという間に再び１点をリードした。

「まあ前回の戦い方に自信を持って、今日もやった感じです。（前節と）同じメンバーだったのでそういう感覚になったのかな」と三笘は静かに振り返った。

前戦はアウェー・ブレントフォード戦で７試合振りのリーグ戦勝利。４０歳の鉄人ＭＦジェームス・ミルナーのプレミアリーグ６５４試合出場を達成した記念試合となった。この日も２−０で快勝した前戦と同じメンバーで挑み、ゴールを立て続けに奪った。

三笘にも鮮烈な決定機があった。前半１８分、ゴール正面のスペースのないペナルティーエリア内でウェルベックとのワンツーを決めて、相手の最終ラインの裏に抜け出し、ＧＫと１対１。試合後「もう少し冷静にならなくてはならないです」と語った通り、三笘が右足で合わせたシュートはキーパーにブロックされ惜しいチャンスを逃した。

それでも三笘はこの後も運動量を落とさず、ピッチを縦横無尽に駆け巡った。そんな迫力のパフーマンスに「スピードとキレが戻ってきたようだが」と質問が飛んだ。しかし、三笘は「いや全然ですね。もう少し上げないときつい」と一言。さらには「ちょっと体調も良くなかったんで、ギリギリでした」と続けて、風邪を押しての出場だったことを明かした。

次は中２日で首位を走るアーセナルとのアウェー戦。「相手は首位で厳しい試合になりますが、こちらも（２連勝で）いい形で来ているので、守備の共通認識をしっかりすれば、いい試合はできると思います」と話して、スタジアムを去った。