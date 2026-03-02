教えたいのは「生き方」…ベテラン教師が「説明的文章」の授業で本当に生徒に伝えたかったこと

国語の授業といえば「小説」や「詩歌」が真っ先に思い浮かぶ、そういう人も多いことだろう。しかし評論や解説などの「説明的文章」も忘れてはならない。実際、社会人になってから読む文章の大部分は説明文なのである。連載の最終回となるこの記事では、長谷川博之氏の著作『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻から説明的文章の指導法がよくわかる号を抜粋してお届けする。

説明的文章を読む

前回は文学作品の自己分析を扱った。

国語では「説明的文章」も読む。これもまた大切な学習だ。

先日刊行した私の国語科通信をまとめた著作、『疾風怒濤の中学生「討論の授業」に挑む』下巻（以下、拙著）では、野口芳宏先生が次のようにコメントされていた。

「我々の読む文種はほとんどが説明文ですよ。95パーセントぐらいは説明文です。小説を読んだりするっていうのは少ないですよ。ところが、教科書では、文学教材の方が人気があるから断然多い。文学もまた素晴らしい分野ではありますけどね」

同感だ。私も説明文の指導に力を入れているが、指導の仕方は小説、詩歌とは自ずから異なったものとなる。

国語科通信より抜粋・引用しつつ、実際の授業の一端を紹介する。

第一時は次のような趣旨説明から始めた。

国語科通信2018年10月3日・第76号

説明的文章の単元に入りました。

説明的文章とは、説明文（説明書等）、意見文、論説文等の総称です。

これらの説明的文章を読み解く力はきわめて大切です。

第一に、高校入試や大学入試、入社試験でほぼ100％ 出題されます。

第二に、それらは「入り口」であって、入学後、入社後にはよりたくさんの説明的文章を読む必要に迫られます。義務として読むことも多くありますし、自身の勉強として読書する場合も、そのほとんどは説明的文章です。

今授業で読む力を習得しておけば、今後数十年にわたって得をするのです。

そんな大切な力を身につけるために、共に学んでいきましょう。

「電子レンジの発想」の学習を進めています。

基本は音読です。まずはじめにすらすら音読できる状態をつくらなければ、内容理解は困難です。というより、読解問題が苦手な人を分析的に観察してみると、すらすらと音読できないケースがほとんどなのです。

音読力と読解力は強く関係しています。家で国語の学習をする場合、教材の問題を解く前に、大前提として、すらすら読めるまで音読することを勧めます。

説明的文章ですから、「段落の意識」がきわめて重要です。

小学校で学習した「小段落」（形式段落） と「大段落」（意味段落） の考え方です。

形式段落がいくつか集まり、意味段落を作ります。

「電子レンジの発想」で言えば、意味段落は3 つです。

（1）（2）……意味段落1：序論

（3）（4）（5）（6）……意味段落2：本論

（7）（8）（9） ……意味段落3：結論

説明文学習の最初なので、教科書には既に意味段落が表現されていますね。

次の説明文からは、それがありません。

自分自身で「分ける」必要があります。

「分ける」は「分かる」です。分けるから、分かるのです。

北辰テスト等の実力テストや入試の過去問題にチャレンジする際も、話題の区切れを意識して読み、分けて理解していく作業が必須です。

段落番号を振らせ、まずは私が範読します。

生徒は読み仮名を書いたり、大事な言葉に印をつけたり線を引いたりしながら聴きます。

ここまでを終え、第一発問・指示を示しました。

発問： 最重要キーワードを一つ選びます。どれですか。

指示： 丸をつけて、見せにいらっしゃい。

各自の教科書をチェックした後、私と生徒とで一文交替読みをしました。

それで再度キーワードを選ばせ、チェックしました。

そこで終わりません。ペアで一文交替読みをさせました。

そののち、キーワードをみたび確定させました。

確定した生徒はノートを見せに来ます。私は板書の指示をします。

■■■■■

生徒達に自分が選んだキーワードを黒板に書かせる。

実際の写真は拙著にて見ていただきたいが、結果としては全部で9 種の意見が出された。

ここから時間をかけてキーワードを絞り込んでいく。

国語科通信からの引用を続けよう。

国語科通信2018年10月3日・第76号

9種の中から、自分がこの文章において最も「重要だ」と考える解を選びます。

ここまでで4 回の選定作業をしたことになります。

そのひとつを選んだら見せに来ます。

私のチェックを受けたら、自分が選んだ解の上に「正」をつけていきます。

下のようになります。（※実際の通信には写真を掲載している）

話題から少し外れます。

もう一度上の画像を見てください。「9種の意見」が並んでいます。

4、5月にはこれが難しかったのです。

自分がA という意見をもっていても、大勢がBと考えていることが分かると、引っ込めてしまう。B です、と言ってしまう。そんな場面が多々あったのです。

もちろん今も、そのような傾向は残っています。

しかし、その現実は確実に、着実に改善されつつあるのです。

教師として、一人間として、子どもたちのこのような成長を目にすることほど嬉しいことはありません。

「なぜそれを選んだのかを発表します」と指示しました。

理由を発表したのが、中山さん、木本君、川石君、熱海君、そして佐川君でした。私は心の中で拍手をしました。

判断の理由を答えるのはけっこう難しいのです。しかし、指名という「強制手段」を使わなくとも、自ら難問に挑む人が増えているのです。

「なぜ」を考え、「なぜなら」をつける。

このトレーニングは、脳の働きを高め、思考力を伸ばします。

更に多くの人に挑戦してほしいものです。

答えを確定する前に、説明的文章の原則を3つ教えました。

1）タイトルが大事。

2）大事な言葉は繰り返される。

3）形を変えて繰り返されることもある。

この原則を意識して5回目の選択をすると、キーワードは決まるのです。

■■■■■

「これが、読むという行為です」

基礎から始め、次第に内容を深めてゆく。

「読む」とはいかなる営みであるかも、授業で、そして通信で伝えていく。

■■■■■『言の葉』2018年10月3日・第77号

教科書では説明的文章が三つ連続します。

物事の原理や仕組みを基に主張する「電子レンジの発想」。

表やグラフを活用しながら主張する「言葉のゆれを考える」。

調査の結果を分析して主張を述べる「花の形に秘められたふしぎ」。

この三つで、中学校における説明的文章の読解学習の基礎をつくります。

説明的文章の原則に新たな項目を付け加えました。

1）タイトルが大事。

2）大事な言葉は繰り返される。

3）形を変えて繰り返されることもある。

4）問いと答えを探し、正対させる。

問いと答えを押さえながら読み進むと、文章を構造的に読むことができるようになります。その文章の話題や筆者の主張を理解しやすくなるのです。

教科書の文章が難しいと感じる人は、小学校の教科書を開いてみましょう。

参考になるのはたとえば、「花を見つける手がかり」という説明文です。

この文章は、「問い→各種実験→考察→答え」というシンプルな構造でできています。

問い（すなわち話題）を見つけ、答え（筆者のイイタイコト）を探す。

問いと答えの間に挟まれた具体的事例（実験など）を整理し、イイタイコトとの整合性を検討する。

これが、「読む」という行為です。

この営みを意識せずに読んでも、それはただ字面を「見て」いるだけなのです。

いくら眺めても、問題は解けません。読んで、解く。それが読解なのです。（以下略）

■■■■■

続く通信では次のように記した。

授業で教えるのは「生き方」である

■■■■■『言の葉』2018年10月12日・第78号

「言葉のゆれを考える」の授業を終えました。

問いと答えを対応させた後は、筆者の主張を捉えます。

この方法を用いれば、きわめてシンプルに説明的文章を読み解くことができます。

1）主たる話題は何か。

2）いくつの問いがあるか。

3）各問いの答えは何か。

4）問いと答えに挟まれた説明や実験は妥当か。

5）まとめと主張が結びついているか。

6）主張に賛成か反対か。

この順に考えていけば、理解は確実に進みます。様々な文章で繰り返し、技化しましょう。

2組で「花の形に秘められたふしぎ」の学習に入りました。

まずは範読、ペア読みです。範読をしながら、私は一人ひとりを観察します。

個々人の意識の差がはっきりと表れているのです。

受け身100％の人は、時間が経つにつれ、関係のないことを考え始めます。

このタイプの人は大損しています。成長の機会を自ら捨ててしまっているからです。言われなければ工夫できない人は、何をやっても成功できません。

一方で、成長する人は何をしているか。

私が教えたとおり、重要な文（たとえば「柱の文」）に線を引いたり、キーワードを丸で囲んだり、気づきをメモしたり、読み仮名を振ったりしながら読み進めているのです。学びに集中しているのです。

1時間で見れば、この差は小さい。

しかし、1年間、3年間というスパンで見れば、物凄く大きな差になります。

人生そのものです。意識のありようによって、1日1日差がついていくのです。

■■■■■

私は授業で生き方を教える。

教室でも学級経営でも部活でも、そして通信でも、私が行うのは生き方の指導なのである。

