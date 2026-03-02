アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、イランも報復攻撃を続けるなど衝突が続くなか、イランのアラグチ外相は、新たな最高指導者が近く選出されるとの見通しを示しました。

イランへの攻撃は1日も続いていて、中東アルジャジーラは、首都テヘランに攻撃があり、イランの国営テレビの建物も標的になったと報じました。

イランでは、ほかの地域でも攻撃が確認され、先月28日の時点ですでに200人以上が死亡しています。

記者

「ミサイルの着弾現場の取材のため来ましたが、サイレンが鳴ったのでシェルターに入ります」

イランによる報復攻撃も続いていて、JNNのクルーが取材を続けるイスラエルでは1日、中部の住宅街にイランからのミサイルが着弾し、9人が死亡したということです。救急当局によりますと、イスラエルでは衝突開始以降あわせて11人が死亡したということで、被害のさらなる拡大が懸念されています。

こうしたなか、イランのアラグチ外相は1日、「1日か2日で、新たな最高指導者が選出されるだろう」と述べ、殺害されたハメネイ師の後継者が近く決定されるとの見通しを示しました。

これについてアメリカのトランプ大統領は、アメリカメディアとのインタビューで、イランの新指導部と協議する可能性を示唆しました。トランプ氏は、「彼らは話し合いを望んでおり、私も同意したので、彼らと話し合うつもりだ」と述べましたが、時期については明言しませんでした。