トランプ大統領「軍事作戦は予定よりかなり早いペース」　イスラエル軍はイラン攻撃さらに強化へ　トルコ国境ではイラン国民の出国制限

アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、イスラエルのネタニヤフ首相は1日、攻撃を今後数日間でさらに強化すると明らかにしました。

イスラエル・ネタニヤフ首相：

我々の部隊はテヘラン中心部への攻撃を激化させており、今後数日間でさらにエスカレートさせる予定だ。

イスラエル軍は1日、イランの首都テヘランにあるイラン革命防衛隊の本部や指揮センターなど数十カ所を空爆しました。

ネタニヤフ首相はイランへの攻撃を今後数日間でさらに強化する考えを示しました。

アメリカのトランプ大統領は1日、アメリカメディアの取材に対し、軍事作戦について「非常に順調に進んでいる。予定よりかなり早いペースだ」と述べ、成果を強調しました。

一方、アメリカ中央軍は1日、アメリカとイスラエルのイラン攻撃でアメリカ兵3人が死亡、5人が重傷を負ったと発表しました。

こうした中、イランと国境を接するトルコ東部の検問所では、イラン国民の出国が制限されています。

一方、イラン人以外の出国は認められ、攻撃を逃れて出国するトルコ人などの姿が見られました。

避難したトルコ人：

オフィスで突然、2機のジェット戦闘機の音が聞こえ、その後爆弾が落ちる音がしました。

イラン人に対する出国制限の理由や期間などは明らかにされていません。