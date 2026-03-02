歴史あるひな人形をはじめ、色とりどりの人形で里山を盛り上げようと、大分県日田市小野地区のギャラリー兼雑貨店「群青堂」と「おかあさんのパン」が「里山のおひな祭り」と題した人形展を開いている。筑後川流域に伝わる「おきあげひな」や江戸時代のひな人形、五月人形、古布など計約千点を並べている。5月17日まで。

群青堂は1867年に建てられた杉皮ぶきの古民家。買い取って3年前に店を開いた秋本和彦さん（79）が、敷地内の蔵に収められた多数の人形を活用して何かできないかと「おかあさんのパン」の店長神川久子さん（77）に話を持ちかけた。古くから家族が小野地区に住む神川さんの店も歴史ある人形を数多く所蔵していることから、ひな祭りシーズンの展示を企画。今回が3回目となる。

群青堂のギャラリーで目を引くのは、40体のおきあげひな。江戸時代に生まれた押し絵細工の人形で、着物の余り布などで綿をくるんで立体化している。

「おかあさんのパン」は敷地内の蔵を会場にしている。丁寧に模様が刺しゅうされた袱紗（ふくさ）や、木目込み人形のひな飾り、1893（明治26）年に農耕祭事用に作られた馬の飾りくらなどを展示している。

群青堂＝050（8887）2568（秋本さん）＝は火曜、水曜定休。おかあさんのパン＝0973（29）2215＝は不定休。営業時間はともに午前10時〜午後4時。

（床波昌雄）