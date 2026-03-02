長崎県の「県鳥」にも指定されている渡り鳥のオシドリについて、対馬を除く県内への飛来数が15年前に比べて3割ほど減っていることが日本野鳥の会県支部の調査で分かった。ここ数年は2千〜3千羽で推移している。ドングリやシイの実がある貯水池などを好むが、同会は「環境悪化が考えられる」として、飛来できるための自然環境保全が重要だと訴えている。

オシドリは、越冬のため西日本を中心に飛来する。同会は1999年から毎年、1月中旬に調査をしてきた。今年は1月18日に県内122地点で観測し、このうち62地点で2672羽を確認した。

一方、生息域が変動していることをうかがわせる結果も出た。ここ15年、調査できていなかった対馬市では今年、2700羽超の飛来を確認したという。

地域別で見ると、佐世保市（923羽）や平戸市（561羽）など県北部に多く見られる一方、雲仙市や諫早市など確認できなかった場所もあった。長崎市（454羽）や西海市（172羽）では大幅に増加している。

「オシドリのイメージである愛情の細やかさから、愛情豊かな県民性のシンボルとなっている」（全国知事会ホームページ）として1966年、県鳥に選ばれた。今年で60年になる。同会の山口雅生さん（69）は「今後も継続的な観測でオシドリの生息を見守り続けたい」と話し、調査への市民の参加を呼びかけている。

（貞松保範）