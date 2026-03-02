¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¤ß¤«¤ó¥ï¥¤¥óÈé¤à¤Ç¤¤»¤¿¡ª¡ª¡¡¾®ÉÍ²¹Àô¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬¡Ö¶âÂÀÍÎ¡×¹©¾ì¤Ë¡¡Ã¦à¿Í³¤Àï½Ñá¡¡ÉåÇÔ¥í¥¹¤â¤Ê¤·
¡¡Ä¹ºê¸©±ÀÀç»Ô¤Î¾®ÉÍ²¹Àô¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ï¡¢¤ß¤«¤ó¥ï¥¤¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë²¹½£¥ß¥«¥ó¤ÎÈé¤à¤¤òÅç¸¶»Ô¤Î´ÌµÍ¹©¾ì¡ÖÂÀÍÎ¿©ÉÊ¡×¤Ë°ÑÂ÷¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¿Í³¤Àï½Ñ¡É¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÇíÈé¡Ê¤Ï¤¯¤Ò¡Ëºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¾úÂ¤¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£15Æü¤«¤éÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ëº£µ¨¤Î¤ß¤«¤ó¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¶âÂÀÍÎ¡×°õ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂÀÍÎ¿©ÉÊ¤È¤ÎÄó·È¤ò¼¨¤¹ÆÃÀ½¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ï4Ç¯Á°¤«¤é¡¢±ÀÀç»Ô»º¥ß¥«¥ó¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥«¥ó¤ÎÈé¤à¤¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Í»Ö¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤«¤éÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ2½µ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥«¥ó¤ÎÈé¤à¤¤Ï¤ä¤Ã¤«¤¤¡£¥ï¥ó¥³¥ó¥Æ¥Ê20¥¥í¤ÎÈé¤ò¤à¤¯¤Î¤Ë1»þ´Ö¤ÏÍ×¤·¤¿¡£¼ê¤à¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¡¢²Ì¼Â¤¬ÉåÇÔ¤¹¤ë¥í¥¹¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£ÀîÅçµ®¹¨¼ÒÄ¹¡Ê49¡Ë¤Ï¸ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥ß¥«¥ó1¡¦8¥È¥ó¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¡¢400ËÜ¡Ê750¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤òÉÓµÍ¤á¤¹¤ë¡£¥é¥Ù¥ë¤ÎºîÀ½¤ä°ÑÂ÷Èñ¤Î°ìÉô¤ò¸©¤ÎÊä½õ¶â¤ÇÏÅ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÍÎ¿©ÉÊ¤Ï¹ñÆâ¤Ë10¼Ò¤Û¤É¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ó¤¤ÄÎà¤Î´ÌµÍ¥á¡¼¥«¡¼¡£2019Ç¯11·î¤«¤éÇíÈéµ¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥«¥ó´ÌµÍ¤ÎÈé¤à¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¡¢¥ß¥«¥óºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿Åç¸¶È¾Åç¤ÎÇÀ²È¤ÎÆâ¿¦»Å»ö¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ß¤«¤ó¥ï¥¤¥ó¤ò»î°û¤·¤¿Æ±¼Ò¤ÎÊ¡ÅÄ¹¬ÍºÀìÌ³¡Ê48¡Ë¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¹¢±Û¤·¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÈé¤à¤¤Ë¤«¤±¤ë¼ê´Ö¤Ï°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë