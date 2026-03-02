米国とイスラエルは直ちに軍事攻撃を停止すべきだ。意に沿わぬ国を武力でねじ伏せる蛮行は断じて許されない。

両国はイラン各地に大規模な攻撃を仕掛けた。要人と軍事施設が標的となり、最高指導者ハメネイ師が死亡した。それだけではない。子どもや学生を含む多数の市民も命を落とした。

イランへの攻撃は昨年6月以来で、数日は続くと報じられている。イランは報復し、中東各地の米軍駐留基地とイスラエルを攻撃した。

米国とイランは今年2月から、イランの核開発について協議を続けていた。

トランプ米大統領は攻撃の目的について「イランからの差し迫った脅威を排除し、米国民を守ることだ」と説明した。核・弾道ミサイル開発などからの「自衛」を正当化したいようだ。

イランの不透明な核開発は確かに懸念材料だが、攻撃の根拠は明白でない。国連憲章などの国際法に違反する疑いが濃厚だ。外交努力を途中で放棄し、武力で決着させる行為は強い非難に値する。

米国は核協議の傍らで、中東に原子力空母2隻を含む大規模な戦力を集めていた。トランプ氏の狙いはイランの体制転換であり、協議は攻撃態勢が整うまでの時間稼ぎだったのではないか。

イランでは昨年後半から反体制デモが広がっていた。国内情勢が不安定になったのを好機と見て、攻撃に踏み切ったようだ。今年11月の米中間選挙に向けた成果も狙ったとみられる。

米国が強大な軍事力を使って敵対国の政権転覆を図るのは、1月のベネズエラ攻撃と同じだ。こうした大国の横暴がまかり通れば、世界は弱肉強食の時代に後戻りする。

イランのあらゆる権限を掌握していたハメネイ師の有力な後継候補は見当たらない。権力の空白が生まれ、体制転換に至る可能性が大きいと指摘する専門家もいる。

反体制デモや民族対立が拡大すれば、イランの混乱は長期化しかねない。

米国は2000年代にイラクやアフガニスタンなどで起こした戦争を泥沼化させ、自国も痛手を被った苦い経験がある。トランプ政権は同じ過ちを繰り返すのか。

中東情勢は一段と悪化しそうだ。中東諸国に限らず、世界から憂慮する声が上がるのは当然である。

国際社会は結束し、全ての関係国に最大限の自制を求めなくてはならない。イランとの関係が良好な日本にも、その役割が求められる。

中東情勢の悪化は、原油の9割超を中東に依存する日本に大きな打撃を与える。イランが輸送の要衝であるホルムズ海峡を封鎖すれば石油は高騰し、経済や生活への影響は避けられない。

日本政府は中東の在留邦人の安全確保に万全を期すとともに、対応策を早急に検討する必要がある。