前回の本欄で、私は突然解散された衆院選に触れた。多党化が民意だとすれば、もはや「1強政治」は望むべくもない、と書いた。

ところが結果は自民党が単独で議席の3分の2を超す歴史的大勝。先見のなさを恥じるばかりである。

約1年4カ月で3回目の国政選挙、しかも2026年度予算の成立前…。「大義」が見えないとして、新聞各紙はほぼ一斉に解散を断行した高市早苗首相を批判したが、民意は「続投」を強く後押しした形だ。

そもそも政権トップにふさわしいのは「私か、私以外か」と訴えた高市首相に対抗する「もう一つの顔」はイメージしにくかった。

また全国で小選挙区の自民の合計得票率が5割弱だったのに対し、獲得議席は8割強。以前から指摘されている通り、民意を正確に反映するとは言いがたい選挙制度の“妙”もあった。

しかし。ここまで「雪崩を打った」のは、なぜか？

◇ ◇

佐賀1、2区でも自民候補が小選挙区で勝利。両選挙区とも3回連続で野党系候補に「独占」されていた状況をひっくり返した。

予兆はあった。投開票日3日前、高市首相は白石町の公園に来援。聴衆は約5千人（陣営発表）に上り、周囲の道路は遠くまで渋滞、県外ナンバーも目立ったという。この日、期日前投票会場の佐賀市役所は、駐車待ちの車が敷地外の道路にまで列を作っていた。

初めて自民候補に投票したという県内の女性に理由を尋ねると「高市さんに首相を続けてほしいなら、（小選挙区では自民に）入れるしかなかったので…」。

企業・団体とのしがらみ、選挙の出陣式に陣取るスーツ姿の支持者たち。長年、政権を維持する自民は女性にとって「変わらない政治」の象徴だった。個人が誰かに1票を投じても「死に票になるだけ」と投票を諦めたこともあった。

彼女は就職氷河期世代。支持政党はない。失われた30年と言われ、内政も外交も先行きが見えず「そろそろ何か変えなきゃいけないのでは」と考えていた矢先、高市首相が“誕生”した。「保守という感じで、危ない気がして嫌だった」総裁選での印象とは異なり、言動は明快、笑顔も絶やさない。初の女性首相だから、というわけではないが、今までの政治家たちと比べ「有言実行というか、期待できるのかも」と思えた。

ただ。「実際に自民候補の名前を書く時、自分がそうすると信じられなくて、手が震えるような気持ちにもなりましたけど」−。

交流サイト（SNS）などで選挙情報を得る人々が増える中、高市首相が登場する自民党の広告動画はユーチューブの再生が1億6千万回を超えたとされる。

もちろん、右派色の濃いものも含め高市政権の政策に共感した支持者も少なくないだろう。一方で新興政党の参政党、チームみらいは伸長した。高市首相への追い風が、閉塞（へいそく）感を覚えている人たちによる従来の政治家“らしからぬ”姿への支持だとすれば、いまだ根強い既存政党への不信感の表れではないか。

決して「右傾化」が進んだ、というわけではなく。

◇ ◇

選挙後、一部の世論調査で内閣支持率はなお上昇。ただ高市首相は通常国会でも年度内の予算成立を諦めない姿勢を崩さず、さっそく「国会軽視」との批判が上がる。衆院選の当選祝いで所属議員に約3万円のカタログギフトを配布していたことも明らかに。改めて「政治とカネ」を意識させられた人も多いだろう。

圧倒的な「数」を得たからこそ求められる「熟議」。暮らしの下支えや厳しい国際情勢の中でのかじ取りなど、どんな「結果」を出していけるのか。

衆院任期は4年あり、参院選も28年夏の見通し。一方で県内では4月から少なくとも7自治体で首長・議員選が見込まれ、来年は統一地方選の年。民意の「関門」はいくらでも訪れる。

SNS選挙が盛り上がり、この1年半で若年層を含めた政治への関心は飛躍的に高まった。だからこそ、期待の大きさはそのままハードルとなる。