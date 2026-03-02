ハイレベルな外野の定位置争いに割って入る覚悟を、ソフトバンクの笹川と秋広が特大弾で示した。

まずは笹川だ。6点を追う二回。西武先発の佐藤爽の投じたカーブをフルスイング。右中間スタンド中段に飛び込むオープン戦1号ソロとした。「センター前に謙虚にという意識でいいイメージでいけた」。七回には先頭打者として右前打をマークしてみせた。

秋広も負けていない。三回1死。高橋礼の直球を左翼フェンス直撃の二塁打とすると、五回には菅井の真っすぐを右翼席場外まで運んだ。豪快なオープン戦1号ソロに「結構強めにスイングをした。打った瞬間いったと思った」と振り返った。

12球団屈指ともいえるチーム内競争の中で、ともに好アピールを続けている。近藤や周東、牧原大らがワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場のため不在の中、小久保監督は「センターラインがいないので、（代表選手が）帰ってきてもこっちを悩ませてくれるような活躍を期待している」と語っており、ここまでは指揮官の期待に十分に応えている。

紅白戦と対外試合の計9試合で笹川が25打数9安打3本塁打3打点の数字を残せば、秋広は19打数6安打2本塁打5打点。笹川が「僕が打った後にいつもあいつが打つので、記憶を塗り替えられて悔しい」と言えば、秋広も「同級生でもあるし、僕がやれることをやればいい」と一歩も引くつもりはない。2人の存在が、ただでさえハイレベルな競争を激化させている。 （浜口妙華）