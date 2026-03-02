昨年末に東京・代々木第二体育館で行われたキックボクシング「ノックアウト・ブラック」の女子アトム級で、31歳の山田真子（GROOVY）＝福岡県糸島市出身＝が王者のKiho（ノックアウトジム調布）を倒して新王座に就いた。ボクシング世界女王の座を返上してから11年でのタイトル。「周囲の応援やチームの支えで勝つことができた」とほほ笑んだ。

Kihoには昨年9月の対戦で延長の末に判定負け。しかし主催者側が異議を唱えて再試合となった。3カ月ぶりの再戦は1回に焦りから有効打を当てられず、ハイキックを浴びたが、距離感をつかんだ2回から左のフックとボディーで立て直した。最終ラウンドと延長も「本能のままに」闘い、2−0で判定勝ち。涙を流した。

16歳でキックボクシングの国内タイトルを獲得し、ボクシングでは19歳で世界ボクシング機構（WBO）ミニフライ級女王に。2014年に無敗のまま王座を返上し、キックボクシングに復帰すると格闘技の「K−1」などで活動してきた。

地元の糸島市で造園業を営む“二刀流”だ。「若い世代に追われる立場なので自分も負けないようにレベルアップしないと」と1日6キロのロードワークや階段ダッシュで下半身と体力を強化し、ジムで技術も磨く。

「いつまで格闘技を続けるのか」と周りから問われることもあるが「私にとってキックボクシングはライフスタイルそのもの。今が一番楽しい。『もういいや』って思うぐらい、自分の限界まで続けたい」。31歳で手にしたベルトの重さをかみしめるように語った。 （山崎清文）