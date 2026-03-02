バスケ男子日本代表の渡邊雄太選手がトム・ホーバス前HC、桶谷大新HCについて語りました。

ホーバス前HCは2021年の東京五輪後、バスケ男子の日本代表ヘッドコーチ(HC)に就任。2024年パリ五輪の自力出場へ48年ぶりに導くなど貢献しました。

2月2日に協会から契約が終了したことが発表され、約4年半共に戦った渡邊選手はホーバス前HCについて「日本のバスケを大きく変えてくれた存在だと思っています。揺るがない事実としてホーバスHCが結果で証明したことなので、今後も彼のレガシーとして残っていくものだと思っています」と思いを語りました。

新しく日本代表となった桶谷HCはBリーグの琉球ゴールデンキングスのHCを務め、チームを3度優勝に導いた手腕を持ちます。

現在バスケ男子日本代表は2027年のW杯出場へ1次リーグの大事な期間中ですが、渡邊選手は「このタイミングでHC交代というのはなかなか難しい部分は当然あるんですけど、そんなことは言い訳にしている暇は当然無いので、桶さん(桶谷HC)を信じて、自分たちが今までやってきたことを信じてやっていくしかない」と語りました。

2月28日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成