2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。WEST-A、WEST-Bは2月28日（土）、3月1日（日）に各地で第4節の10試合が行われました。

WEST-Aは、首位を走る高知ユナイテッドSC（J3）が勝利を飾り首位キープ。勝ち点1差で徳島ヴォルティス（J2）、アルビレックス新潟（J2）が追走。カターレ富山（J2）はPK勝ちで3連勝を達成しています。

WEST-Bは、初のJ2に昇格したテゲバジャーロ宮崎（J2）が、無傷の開幕4連勝で首位キープ。ロアッソ熊本（J3）は開幕3連勝を飾っていた大分トリニータ（J2）に勝利し勝ち点2差の2位で追いかけます。サガン鳥栖（J2）は鹿児島ユナイテッドFC（J3）に敗れ、開幕4試合を終えてPK勝利が1試合のみ。順位も9位に沈んでいます。

【第4節】

＜WEST-A＞

◆富山 0−0(PK10-9) FC大阪（28日、富山県総合運動公園陸上競技場）

◆徳島 1−0 愛媛（28日、ニンジニアスタジアム）

得点【徳島】ルーカス バルセロス（前半24分）

◆新潟 2−0 今治（1日、アシックス里山スタジアム）

得点【新潟】小野裕二（前半31分）藤原奏哉（後半45分）

◆高知 2−0 奈良（1日、GIKENスタジアム）

得点【高知】佐々木敦河（後半23分）関野元弥（後半36分）

◆金沢 1−0 讃岐（1日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

得点【金沢】白輪地敬大（後半40分）

＜WEST-B＞

◆滋賀 2−1 北九州（28日、ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【滋賀】人見拓哉（前半20分）田部井悠（後半7分）【北九州】坪郷来紀（後半20分）

◆鹿児島 1−0 鳥栖（28日、駅前不動産スタジアム）

得点【鹿児島】吉尾虹樹（後半6分）

◆宮崎 2−0 琉球（28日、沖縄県総合運動公園陸上競技場）

得点【宮崎】渡邉英祐（前半18分）武颯（後半27分）

◆鳥取 0−0(PK5-3) 山口（1日、維新みらいふスタジアム）

◆熊本 3−1 大分（1日、えがお健康スタジアム）得点【熊本】ベ ジョンミン（前半45+1分、後半2分）鹿取勇斗（後半32分）【大分】宇津元伸弥（後半45+3分）