2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。2月27日（金）〜3月1日（日）は各地で第4節の10試合が行われました。

EASTは、昨季J1王者・鹿島アントラーズが0−2から浦和レッズに3得点を奪い敵地で大逆転勝利。開幕戦でPK負けを喫するも3連勝。前節首位の東京ヴェルディが敗れたため、首位に浮上しました。FC町田ゼルビアが勝ち点1差で2位につけています。開幕3連敗だった柏レイソル、横浜F・マリノスは今季初勝利。昇格組のジェフユナイテッド千葉は、開幕4試合で2つのPK負けを含む4連敗で最下位に沈んでいます。

WESTは、2位京都サンガF.C.が首位サンフレッチェ広島に後半2得点を奪い逆転勝利し首位浮上。首位京都を広島、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪の3チームが勝ち点1差につけています。昇格組のV・ファーレン長崎は、セレッソ大阪に完封勝利で2連勝を達成し、順位を5位に上げています。

次節第5節は7日（土）、8日（日）に8試合が開催。ACLE（AFCチャンピオンズリーグエリート）ラウンド16に進出している神戸、広島、町田の3クラブが含む試合は日程の都合、後日開催。広島−神戸、町田−川崎Fが3月27日、28日に行われます。

【第4節】

＜EAST＞

◆町田 2−1 千葉（27日、町田GIONスタジアム）

得点【町田】相馬勇紀（前半5分）エリキ（後半14分）【千葉】石川大地（後半19分）

◆横浜FM 3−2 東京V（28日、日産スタジアム）

得点【横浜FM】谷村海那（前半45+4分）遠野大弥（後半2分）山根陸（後半4分）【東京V】染野唯月（後半24分）吉田泰授（後半45+1分）

◆鹿島 3−2 浦和（28日、埼玉スタジアム2002）

得点【鹿島】レオ セアラ（前半45分）鈴木優磨（後半10分）チャヴリッチ（後半45分）【浦和】肥田野蓮治（前半14分）渡邊凌磨（前半19分）

◆柏 2−0 FC東京（28日、味の素スタジアム）

得点【FC東京】垣田裕暉（後半9分）瀬川祐輔（後半37分）

◆川崎F 2−2(PK4-2) 水戸（1日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】エリソン（後半39分）脇坂泰斗（後半45+3分）【水戸】加藤千尋（前半45分、前半45+4分）

＜WEST＞

◆神戸 2−1 福岡（27日、ノエビアスタジアム神戸）

得点【神戸】武藤嘉紀（後半8分）小松蓮（後半15分）【福岡】橋本悠（後半45分）

◆京都 2−1 広島（27日、エディオンピースウイング広島）

得点【京都】ラファエル エリアス（後半36分）エンリケ トレヴィザン（後半45+3分）【広島】荒木隼人（前半39分）

◆G大阪 2−2(PK5-4) 清水（28日、パナソニック スタジアム 吹田）

得点【G大阪】食野亮太郎（前半27分）デニス ヒュメット（前半41分）【清水】北川航也（後半38分）カピシャーバ（後半41分）

◆長崎 1−0 C大阪（28日、PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】マテウス ジェズス（前半38分）

◆岡山 1−1(PK5-4) 名古屋（1日、JFE晴れの国スタジアム）得点【岡山】河野孝汰（後半34分）【名古屋】山岸祐也（後半3分）