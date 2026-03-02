『ビリギャル』モデル・小林さやかさん、第1子女児を出産「これから楽しみがたくさんです」
ミリオンセラーとなった本『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』（角川文庫、通称：『ビリギャル』）のモデルとなった小林さやかさん（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児の出産を発表した。
【写真あり】生まれたばかりの”赤ちゃん”との写真を公開した小林さやかさん
小林は「先日無事出産を終え、早速多くの方に愛でてもらえて幸せな人生をスタートさせた我が娘」と報告。赤ちゃんの写真を添え、「これから楽しみがたくさんです」と心境をつづった。
小林さんは、『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』で話題となり、2015年公開の『映画 ビリギャル』のモデルにもなった。プライベートでは、20年9月に結婚したことを発表。24年5月に自身の「note」を通じて「今年の1月に夫とお別れをした」と離婚したことを明かしていた。
【写真あり】生まれたばかりの”赤ちゃん”との写真を公開した小林さやかさん
小林は「先日無事出産を終え、早速多くの方に愛でてもらえて幸せな人生をスタートさせた我が娘」と報告。赤ちゃんの写真を添え、「これから楽しみがたくさんです」と心境をつづった。
小林さんは、『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』で話題となり、2015年公開の『映画 ビリギャル』のモデルにもなった。プライベートでは、20年9月に結婚したことを発表。24年5月に自身の「note」を通じて「今年の1月に夫とお別れをした」と離婚したことを明かしていた。