2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。EAST-A、EAST-Bは2月28日（土）、3月1日（日）に各地で第4節の10試合が行われました。

EAST-A首位ベガルタ仙台（J2）はPK勝利で開幕4連勝とし首位キープ。湘南ベルマーレ（J2）は連勝で2位浮上となっています。ブラウブリッツ秋田（J2）、モンテディオ山形（J2）は初黒星。横浜FC（J2）は栃木SC（J3）に完敗で8位後退。栃木シティ（J2）は唯一の4連敗で最下位に沈んでいます。ザスパ群馬（J3）、ヴァンラーレ八戸（J2）、栃木SC（J3）、SC相模原（J3）の4チームは1試合未消化となっています。

EAST-B首位RB大宮アルディージャ（J2）はAC長野パルセイロ（J3）に勝利し、開幕4連勝で首位キープ。追いかけるヴァンフォーレ甲府（J2）、FC岐阜（J3）も勝利を飾り、勝ち点1差で追いかけます。北海道コンサドーレ札幌（J2）は開幕4試合を終えてPK勝ちの1勝のみで、順位を8位に落としています。

【第4節】

＜EAST-A＞

◆仙台 0−0(PK5-4) 八戸（28日、ユアテックスタジアム仙台）

◆湘南 3−1 栃木C（28日、CITY FOOTBALL STATION）

得点【湘南】アルトゥール シルバ（前半12分）藤井智也（前半43分）山田寛人（後半5分）【栃木C】齋藤恵太（後半31分）

◆群馬 3−2 秋田（28日、正田醤油スタジアム群馬）

得点【群馬】中島大嘉（前半6分、前半35分、前半45+1分）【秋田】オウンゴール（後半7分）佐川洸介 （後半39分）

◆栃木SC 4−0 横浜FC（1日、カンセキスタジアムとちぎ）

得点【栃木SC】食野壮磨（前半42分）吉野陽翔（後半6分）オタボー ケネス（後半8分）矢野貴章（後半41分）

◆相模原 2−1 山形 （1日、相模原ギオンスタジアム）

得点【相模原】佐々木快 （前半12分）沖田空（後半34分）【山形】氣田亮真（後半3分）

＜EAST-B＞

◆岐阜 2−1 札幌（28日、大和ハウス プレミストドーム）

得点【岐阜】荒木大吾（前半28分）川本梨誉（後半19分）【札幌】家泉怜依（前半34分）

◆甲府 1−0 松本（28日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】内藤大和（前半24分）

◆大宮 2−1 長野（28日、長野Uスタジアム）

得点【大宮】泉柊椰（後半4分、後半8分）【長野】行紱瑛（後半33分）

◆磐田 0−0(PK5-3) 福島（28日、ヤマハスタジアム(磐田)）

◆藤枝 2−1 いわき（1日、ハワイアンズスタジアムいわき）得点【藤枝】菊井悠介（前半11分）真鍋隼虎（後半29分）【いわき】山中惇希（前半30分）