日テレ『timeleszファミリア』日曜昼帯60分番組に “生き様が面白い人”と出会う
日本テレビ系バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29〜)が、4月19日から毎週日曜(14:00〜 ※関東ローカル)に枠移動することが2日、発表された。放送枠も30分から60分に拡大される。
『timeleszファミリア』
番組コンセプトは、「timeleszが日本中とファミリアに!」。“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティだ。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したり、とことん彼らが本気になって取り組む「ガチドキュメント企画」や、timeleszが応援団長となり、あるジャンルにかける人たちにスポットを当てたコンテスト「ファミリアカップ」を開催する予定だ。
昨年10月に現在の枠でスタートしてから、「timeleszのイチカバチカ」「タイムレスハウス」「タイムレスナック」という3つの企画を月替わりで放送してきたが、「timeleszのイチカバチカ」の須原翔氏が演出を担当する。
【編集部MEMO】
timeleszは、フジテレビの冠番組『タイムレスマン』が、4月から金曜(21:58〜)と全国ネットのGP帯に進出。菊池風磨は「timeleszの8人で『タイムレスマン』という番組を深夜からゴールデンに上げていただいて、たくさんの期待があるかと思いますので、その期待にちゃんと応えられるように、僕らも精一杯、深夜の頃から変わらず汗をかいて、全力でぶつかっていきたいと思いますので、どうか皆さんご声援のほどよろしくお願いします」と意気込みを語っている。
