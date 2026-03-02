70歳を迎えた歌手、昨年2月に最愛の母が死去 コンサート終了まで訃報を伝えなかった妻に感謝
歌手の野口五郎が、6日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
野口五郎 ＝テレビ朝日提供
15歳で歌手デビューし、今年56周年を迎えた野口。56周年は「ゴロー」ということもあり特別な思いがあるという。
今年2月に70歳の古希という節目も迎えた野口だが、昨年2月に最愛の母が他界。コンサート初日の開演約2時間前のことだったという。
妻には「母にもし何かあっても、コンサートが終わってから伝えてほしい」とお願いしてあったため、何も知らない野口は無事にコンサートを終え、その後、母との対面を果たした。母の訃報を伝えずに支えてくれた家族に感謝していると話す。
母は若い頃から歌手生活を支えてくれていたが、母に対して言った“ひと言”を今でも後悔していると振り返る。
