衆院選で自民党が圧勝した理由の一つに中国問題がある。昨年11月、高市早苗首相は衆議院の予算委員会で台湾有事が存立危機事態になり得ると答弁、中国は猛反発した。

中国は観光や留学などによる訪日の自粛を求めたほか、レアアースの実質的な輸出規制にも踏み切った。ところが中国が圧力を強めるほど日本の有権者も反発。多くの識者や専門家が今回の衆院選で自民党が大勝した理由の一つとして「中国の圧力」を指摘している。

アメリカ政治・外交、国際関係論が専門で、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科の三牧聖子教授は、「高市氏の対中強硬路線を有権者は評価した格好ですが、私は懸念のほうを強く感じています」と言う。

「高市氏が衆院選で大勝したため中国側も長期政権を想定し、無視することはできなくなる。『対話のチャンネルを開かざるを得ないはずだ』と一部のメディアが報じていますが、私は少し楽観的すぎる予測ではないかと思っています。訪日観光客や留学生が減少しても、その影響は限定的かもしれませんが、レアアースの実質的な輸出規制は今後、日本経済を苦しめる可能性があります。何しろ自動車産業や電気産業など産業界全体に広範な悪影響を及ぼします。経済界が高市氏に中国との関係改善を求めても不思議はないはずです」

独裁的国家の“強み”

高市氏も南鳥島でレアアースを含む泥を採取したり、中国に依存しないレアアースのサプライチェーンの構築を呼びかけたり、と様々な対応策を打ち出している。

三牧教授も「政策としては正しい」と評価した上で、「あくまでも中長期的なスパンの政策であり、残念ながら短期的な対応策にはなっていません」と言う。

「衆院選で有権者は高市氏の“対中強硬路線”を是とし、野党側の『対中関係を改善すべき』との批判を“弱腰”と受け止めました。しかし国会での論戦が始まると流れが変わる可能性もあります。レアアースの問題が深刻化するほど、少なくとも産業界は野党の主張に賛意を示すかもしれません。さらに中国が権威主義・独裁主義的な国家だということも忘れてはいけません。つまり、中国国民や経済に大きな損害があったとしても、それを無視して環境問題を軽視してレアアースの採掘・精錬コストを引き下げることも、日本に実質的な輸出規制を発動することもできます。一方の日本は民主国家ですからレアアースの国産化を目指すにしてもコストの問題を無視することはできません。中国に権威主義・独裁主義的な国家である“強み”を最大限に発揮されると、日本にとっては厳しい局面が増えるはずです」

中国重視のトランプ大統領

三牧教授は「中国には選択肢がある」ことも大きいと指摘する。中国は「日本との関係を悪化させたまま放置する」ことも「日本との関係を改善する」ことも、どちらも選択が可能だ。

さらに三牧教授は「高市氏の対中強硬路線を、トランプ大統領が評価しない可能性もあります」と言う。

「民主主義国の大統領でありながらトランプ大統領は、独裁主義的なリーダーに憧れの気持ちを持っています。習主席やロシアのウラジミル・プーチン大統領を高く評価する理由です。『習近平氏と私の関係は良好だ』と繰り返し強調しています。改めて米中関係を振り返ると、トランプ大統領は昨年10月、米中首脳会談の席で対中高関税政策を実質取りやめることで、中国からレアアース規制の1年延長や大豆など農産品の大量購入の約束を取り付けました。今年11月に中間選挙を控えているトランプ大統領は米中関係の悪化は絶対に避けたいのが本音なのです」

高市氏とトランプ大統領の首脳会談は3月19日に設定された。一方のトランプ大統領は3月31日から4月2日の日程で中国を訪れると発表しており、北京で首脳会談を行う予定だ。

注目の米中首脳会談

「トランプ大統領は自国第一主義なので、訪米した高市氏との協議は日米の貿易問題が中心になると予想されます。中間選挙に向けた有権者へのアピールとなるよう、総額5500億ドル（約84兆円）の対米投資について、具体的な事業をどんどん決定するよう、さらなる圧力をかけてくる可能性もあります。他方で中国との関係改善を求められる可能性は、それほど高くはないでしょう。中間選挙がある今年、中国との経済関係に波風立てないことはトランプ大統領にとって極めて重要です。それゆえに、高市首相の台湾有事発言があってからも一貫して、日中対立に対して距離をとってきました。中国と『仲良くしろ』と注文はつけない代わり、『日本の味方だ』と積極的に擁護するわけでもない。もっともトランプ大統領は北京で習主席とどんな会談を行うか、現時点での予測は難しいと言わざるを得ません。日本が慌てるような発言が飛び出さないという保証はなく、まずは米中首脳会談がどのような結果になるのか、注視が必要になります」（同・三牧教授）

