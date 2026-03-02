フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』に、ROIROMの本多大夢と浜川路己が出演することが決定した。

本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。

本多と浜川の2人からなるアイドルデュオ・ROIROMは、国内外のオーディション番組に参加していた中、『timeleszproject-AUDITION-』（2024年～2025年／Netflix）への参加で大きな注目を集めた。2025年5月に結成し、デジタルシングル『DearDIVA』でプレデビューを果たしたROIROM。その後も、初の単独公演『ROIROM debut showcase～dear cHaRm～presented by BEATAXVOL.7』を成功させたほか、さまざまなバラエティー番組に出演している。

本多演じる橘海翔は、循環器内科・研修医。循環器内科医・村井と共に院内の大規模災害訓練に関するミーティングに参加していた際、訓練を仕切ろうとする湖音波が決めた役割分担に対して難色を示したため、湖音波に詰め寄られてしまう……。

浜川が演じるのは、救命救急の看護師・西園寺蓮。橘と同じく災害訓練のミーティングに参加していたが、救急現場の人員不足を理由に訓練に対して消極的な姿勢を見せ、湖音波に詰められる。

■コメント・本多大夢（橘海翔役）“月9”作品にROIROMの二人で出演させていただけて、すごく光栄です。研修医役なので気が引き締まる想いでした。初めてのお芝居でしたが、緊張しませんでした…嘘です、すごく緊張していました。橘海翔という役になりきるため、緊張しないよう意識していたのですが、やっぱり緊張してしまいました。初めていただいた役柄は循環器内科の研修医という役どころ。事前に台本を読ませていただいて、カテ（カテーテル）、トリアージ（識別救急）といった難しい医療用語もしっかりと勉強して撮影にのぞみました。共演させていただいた皆さんは、カメラが回るとせりふだけでなく吐息の使い方などで一気に場の雰囲気を変えてしまうので、本当にすごい。ヤンキードクターを演じる橋本さんから間近で詰め寄られるシーンでは、あまりの気迫に自分もしっかりと役としてついていかなければという想いになりました。

・浜川路己（西園寺蓮役）貴重な役柄とすてきな機会をいただけて本当に光栄です。初めての撮影現場は、ただただ“緊張”の二文字につきました。たくさんの共演者の方々に囲まれながらの撮影ということもあって、“せりふ噛まずに言えるかな”“迷惑かけられないな”と不安ばかりが頭をよぎって、すごく緊張しました。でもみなさまの助けもあったおかげで無事撮影することができました。橋本さんをはじめ、そうそうたる方々と共演させていただいたのですが、みなさん撮影が始まった瞬間に一気に役へのスイッチが入っていて、“やっぱり俳優さんってすごい！ かっこいい！”と感動しました。ちなみに、僕は僕のままでした（笑）。皆さんの撮影現場でのふるまいなども勉強させていただきました。（文＝リアルサウンド編集部）