まさに「脱アジア級」のボリューム感…韓国美人チアの“半端ない”圧巻スタイルにファン層全

韓国で人気の美女チアリーダー、キム・ドアが圧巻のスタイルを見せつけて話題だ。

【写真】は、はち切れそう…韓国美女チアの非現実的ボディ

キム・ドアは最近、自身のインスタグラムを更新。

「期待してもいいよ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、キッチンやリビングなどといった室内でポージングをするキム・ドアが写っている。クロップド丈のノースリーブトップスとデニムホットパンツの組み合わせをはじめ、スタイルを強調した多彩なコーディネートに身を包み、見る者の目を釘づけにさせている。

どの服装もタイト目な作りとあって、ボリューミーさが大胆にあらわになっていたキム・ドア。彼女の投稿には「脱アジア級のスタイル」「半端ない…」「なんという美女だ」「言葉にできない」など、絶賛のコメントが多く寄せられていた。

（写真＝キム・ドアInstagram）

キム・ドアは1994年12月24日生まれの31歳で、2018年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球のSSGランダースのほか、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、プロサッカーKリーグの水原FC、台湾プロ野球の中信ブラザーズ、台湾男子プロバスケの新北中信特攻などでチアを務めている。